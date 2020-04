Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week verschijnen o.a. zeven The Fast And The Furious-films, Quentin Tarantino’s Once Upon A Time In Hollywood en Rambo: Last Blood. Op seriegebied zien we eindelijk seizoen 3 van Fauda én het Belgische De Twaalf.

Series

De Twaalf

De spannende Vlaamse serie De Twaalf gaat over een geruchtmakende moordzaak, waarbij een twaalfkoppige jury moet bepalen of een schooldirectrice verantwoordelijk is voor de dood van haar vriendin én haar dochter. Naast de misdaad zelf volgt de serie ook het leven van de juryleden: hoe denken ze over de zaak en hoe beïnvloedt hun dagelijks leven hun oordeel? Het spannende, indringende De Twaalf houdt je op het puntje van je stoel.

Fauda – Seizoen 3

Om Israël te beschermen tegen Hamas en andere gevaarlijke groeperingen stuurt het leger antiterreureenheden naar Palestijnse gebieden om een vinger aan de pols te houden. Geheimagent Doron Kavillio en zijn team spelen een levensgevaarlijk spionagespel.

Too Hot To Handle

In deze datingshow worden vrijgezellen bij elkaar opgesloten om de liefde te vinden én een ton te winnen. Al snel ontvouwt zich een enorme plottwist: ‘romantische’ handelingen als kussen, vrijen of onaneren zorgen ervoor dat het prijzengeld keldert! Dit houdt overigens niet alle deelnemers tegen… Voor liefhebbers van reality-datingshows begon er onlangs ook een nieuw seizoen van Ex On The Beach: Double Dutch.

Films

Central Intelligence

Kevin Hart en Dwayne Johnson stelen de show in de onderhoudende actiecomedy Central Intelligence. Calvin Joyner (Hart) was de ster van zijn middelbare school, en de enige die aardig was voor de dikke nerd Robbie Weirdicht. Jaren later heeft Joyner een saaie baan als accountant, maar heeft een bizar gespierde geheimagent zijn hulp nodig. Het verhaal heeft weinig om het lijf, maar de overduidelijke lol die Hart en Johnson samen hebben maken alles goed.

The Fast And The Furious 1 t/m 7

F9, de negende film in de Fast And Furious-reeks, werd onlangs uitgesteld tot 2021, maar gelukkig zette Netflix de eerste zeven delen van de spectaculaire serie online. De reeks begon als een misdaadfilm in de tuner- en straatrace-scene, maar ontwikkelde zich langzamerhand tot een big-budgetspionagereeks met vrouwelijk schoon, rollende spierballen en onbetaalbare auto’s (die bijna allemaal op de schroothoop belanden. De spin-off Hobbs And Shaw (met Dwayne Johnson en Jason Statham) was vorig jaar erg succesvol in de bioscoop en krijgt ook een vervolg.

Ocean’s 8

Na drie films in Ocean’s-reeks, waarin sterren als George Clooney, Matt Damon en Brad Pitt op bijzonder ingewikkelde wijze kraken pleegden, vonden alle deelnemers het welletjes. Na Ocean’s Eleven, Twelve en Thirteen viel het doek voor de charmante meesterdief. De deur stond echter wel open voor een spin-off en Ocean’s 8 volgt Danny Ocean’s zus Debbie (Sandra Bullock). Met een team oplichtsters, o.a. Rihanna, Helena Bonham-Carter en Anne Hathaway probeert ze een diamant van onschatbare waarde te stelen. Het verhaal van Ocean’s 8 is niet bijzonder, maar de cast maakt er toch een onderhoudende film van. Let ook op de ontelbare cameo’s!

Once Upon A Time In… Hollywood

Leonardo DiCaprio en Brad Pitt zijn geniaal als de verlopen acteur Rick Dalton en zijn stuntman Cliff Booth. De dramedy van regisseur Quentin Tarantino geeft een schitterend beeld van Hollywood aan het einde van de jaren 60, en de terreur van Charles Mansons-hippiecultus.

Once Upon A Time In London

Over Amerikaanse gangsters als Al Capone zijn hele geschiedenisboeken volgeschreven, maar vlak de Britse georganiseerde misdaad ook niet uit! Once Upon A Time In London vertelt het verhaal van twee grote crimelords in de Engelse hoofdstad: Billy Hill en Jack Comer. Aanvankelijk persten deze boeven samen winkeliers af, totdat ze geen zin meer hadden om hun bloedgeld met elkaar te delen en elkaar hardhandig de stad uit probeerden te werken.

Project Almanac

Arme student David Raskin (Jonny Weston) wordt toegelaten tot het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, maar ontdekt dat zijn moeder eigenlijk te arm is om de dure universiteit te betalen. In de werkplaats van zijn overleden vader ontdekt David een tijdmachine, die hij met zijn vrienden uitprobeert om het verleden te veranderen. Al snel ontstaat een gevaarlijk domino-effect en veroorzaakt de club steeds nieuwe problemen! Project Almanac is best vermakelijk, maar qua tijdreisfilms niet echt een hoogvlieger.

Rambo: Last Blood

John Rambo (Sylvester Stallone) is gepensioneerd en woont op een ranch bij de Mexicaanse grens. Als een Mexicaans drugskartel een goede vriendin van de veteraan mishandelt neemt Rambo op bloederige wijze wraak. Zó bloederig zelfs dat de laatste Rambo-film af en toe meer weg heeft van een horror-reeks als Saw. De kritieken waren niet best, en de film geen groot succes, maar Stallone speelt alweer met de gedachte voor een nieuwe Rambo-film.

Trauma Center

Bruce Willis duikt de laatste tijd vrij vaak op in b-films, en Trauma Center is hiervan een prima voorbeeld. Madison Taylor (Megan Whelan) is getuige van een criminele afrekening die gepleegd wordt door twee corrupte agenten. Ze ontwaakt op de eerste hulp en ontdekt dat ze een belangrijke getuige is van de misdaad, en dat de geharde agent Steve Wakes (Willis) haar beschermt. De corrupte agenten zijn vastbesloten om Taylor uit te schakelen en nemen het ziekenhuis over.

Nieuw op Netflix

Al met al was het een lekkere week voor film- en serieliefhebbers! Dit heeft Netflix nog voor ons in petto voor de maand april.

