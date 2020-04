Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week de actiefilm Extraction met de knappe Chris Hemsworth, de misdaadfilm Domino met onze eigen Carice van Houten en het tweede seizoen van de reeks After Life.

Series

After Life – seizoen 2

Het tweede seizoen van de ‘dramedy’ (combinatie tussen drama en comedy) After Life staat sinds deze week online. Tony (Ricky Gervais) heeft het na de dood van zijn vrouw helemaal gehad met de mensheid. Pas als mensen in zijn omgeving zich grote zorgen over hen beginnen te maken, komt bij hem het besef dat er iets moet veranderen. En die verandering begint bij het vinden van een antwoord op de vraag: wat wil ik nu echt in het leven? Lees hier alles over dit tweede seizoen.

Cooked with cannabis

Je kunt op Netflix kijken hoe bakkers het ene na het andere lekkers maken met cake of je zet gewoon een kookshow met cannabis op! In de zesdelige serie Cooked with cannabis krijgen de deelnemers de opdracht om de presentatoren en de gasten high te krijgen door met bijzondere cannabisgerechten te komen. Dat belooft wat!

The Last Dance – aflevering 1 en 2

Nu de Formule 1-races voorlopig niet te zien zijn, het EK is verplaatst naar 2021 en we het verder met tal van herhalingen moeten doen, komt de docuserie The Last Dance als geroepen. Deze tiendelige reeks, waarvan sinds deze week de eerste twee afleveringen te zien zijn, belicht het laatste seizoen van Michael Jordan bij de Chicago Bulls. Zoals het hoort bij een goede sportdocumentaire, zit The Last Dance vol met niet eerder vertoonde beelden uit het NBA-seizoen 1997-98. Iedere maandag volgen er twee nieuwe afleveringen.

Love 101

Wie zijn Turks wil bijspijkeren, kan vanaf nu ook bij Netflix terecht. Sinds deze week staat namelijk de tienerserie Love 101 (Aşk 101) online. De achtdelige reeks, die nu al wordt vergeleken met Gossip Girl en de Spaanse reeks Élite, draait om vier onhandelbare jongeren en een modelleerling uit de jaren negentig die hun lerares willen koppelen aan hun basketbalcoach. Ondertussen vinden ze niet alleen vriendschap en liefde, maar ook de moed om eindelijk zichzelf te zijn.

Films

Extraction



In de heerlijke actiefilm Extraction kruipt Chris Hemsworth (Thor) in de rol van huurmoordenaar Tyler Rake. Hij krijgt de opdracht om het zoontje van een maffiabaas te redden, maar dat is lang niet zo makkelijk. Het jongetje blijkt namelijk te fungeren als de pion tussen twee grote en gevaarlijke drugsbaronnen. Tyler Rake wordt gedwongen om te kiezen tussen zijn eigen geluk of het leven van dat jochie.

Madagascar 1 en 2



Kies je liever voor wat ontspanning in de vorm van pratende dieren op een exotisch eiland? Dan staan er maar liefst drie Madagascar-films op je te wachten. In deze computeranimatie beleven de vier verwende dieren uit Central Park Zoo van New York heel wat avonturen in de echte jungle van Madagaskar. In de tweede film komen de dieren – in hun ultieme poging om ‘thuis’ te komen terecht in een wildreservaat in Afrika.

Domino



De misdaadfilm Domino met ‘onze’ Carice van Houten en haar partner Guy Pearce staat sinds deze week ook op Netflix. In Domino speelt Nikolaj Coster-Waldau een Deense agent die jacht maakt op een terrorist die zijn collega heeft vermoord. Hij krijgt hierbij hulp van zijn collega Alex totdat het duo te maken krijgt met een gladde – door Guy Pearce gespeelde – CIA agent. Meer toe aan een andere titel met Carice? Binnenkort is de reeks Therapie via een andere streamingdienst te bewonderen.

The Willoughbyes

Nog geen week online, maar nu staat de bijzondere animatiefilm The Willoughbyes al in de top-10 van ‘Populairste titels’ in ons land. Dat zal vast niet alleen door kinderen komen. De film draait om drie broers en een zus die een plan bedenken om voorgoed van hun vreselijke ouders af te komen. Ze willen namelijk zelf het perfecte gezin vormen.

Zit er niets voor je bij? Wie weet heb je dan met de aankomende releases van mei 2020 meer geluk.

