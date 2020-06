Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week o.a. de laatste seizoenen van ‘Vikings’, ’13 Reasons Why’ en ‘Fuller House’.

Bekijk hier welke films en series nog meer naar Netflix komen in juni.

Series

Vikings

Zwaarden in de aanslag! De epische bazenserie Vikings gaat afscheid nemen. Seizoen 6 is het allerlaatste seizoen en de eerste tien afleveringen zijn nu te zien op Netflix. De nieuwe afleveringen draaien om Bjorn, die koning van Kattegat is geworden, terwijl Ivar is gevlucht naar Rusland en Lagertha van plan is zich terug te trekken op het platteland. De resterende afleveringen volgen later dit jaar. Zin in meer absolute topseries? Dit zijn de beste shows die nu op Netflix staan.

13 Reasons Why

Ook 13 Reasons Why neemt afscheid. De vriendengroep sluit hun high school-avontuur af in dit allerlaatste, vierde seizoen. Nog één keer Clay Jensen die zich door allerlei drama op Liberty High School moet worstelen. Hierna kun je meteen door met deze 7 series die je moet kijken als je van 13 Reasons Why houdt.

Fuller House

Nee, we zijn nog niet klaar met goodbyes: ook Fuller House zwaait definitief af met de tweede helft van het allerlaatste, vijfde seizoen. Bereid je voor op een allerlaatste trip down memory lane én een driedubbele bruiloft!

Over Water

Het Belgische Over Water focust op voormalig tv-ster John Beckers. De inmiddels verslaafde Bekende Belg krijgt een laatste kans om zijn leven weer op de rails te krijgen en gaat aan de slag in het schimmige havenbedrijf van zijn schoonvader.

Brooklyn Nine-Nine

Seizoen 7 is in Amerika zelfs al op tv geweest, maar gisteren kwam Netflix dan eindelijk over de brug met seizoen 6 van de geniale politie-sitcom Brooklyn Nine-Nine. Bereid je voor op veel meer hysterische avonturen van je favoriete over the top-agenten en hun norse baas Holt.

Queer Eye

In seizoen 5 van Queer Eye reizen Jonathan, Karamo, Bobby, Tan en Antoni af naar Philadelphia. Daar brengen ze weer een beetje vreugde, liefde én fashion in de levens van mensen die even niet zo lekker gaan. Een sterk staaltje self love waar je hartstikke vrolijk van wordt!

Keeping up with the Kardashians

Zin in een lekker vleugje nostalgie? Seizoen 1 én 2 van de sensationele realityshow Keeping up with the Kardashians staat online. We gaan even all the way back naar 2007 en 2008, de tijd waarin de eerste twee seizoenen werden uitgezonden en zien jonge versies van Kim, Kourtney, Khloé, Kris, Kendall én Kylie.

The Real Housewives of…

Netflix krikte haar dosis reality-tv deze week nog verder op. Ook de eerste twee seizoenen van The Real Housewives of Atlanta, Beverly Hills én New York zijn nu te bewonderen. Rijkdom, lust, liefde, glamour, drama; het komt allemaal voorbij in deze heerlijke guilty pleasure-series.

The Titan Games

Een groep gedreven mannen en vrouwen wagen zich aan de extreem zware Titan-proeven. Een atletische hindernisbaan onder leiding van – hoe kan het ook anders – opperspierbundel Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Wie mag zich uiteindelijk de ultieme Titan noemen?

Films

Spider-Man

Sinds deze week staat ook de originele Spider-Man film uit 2002 (volgens ons de allerbeste Spidey-film) online. Je weet wel, nog vóór er ook maar iets als een Marvel Cinematic Universe was. Geniet nog een keer van Tobey Maguire (Peter Parker), Willem Dafoe (Norman Osborn) en Kirsten Dunst (Mary Jane Watson) in hun iconische Spider-Man-rollen!

The Last Days of American Crime

In actiefilm The Last Days of American Crime kan de overheid een soort piepsignaal de wereld insturen waardoor criminelen als het ware ‘bevriezen’ tijdens hun extreme daden. We volgen een bankovervaller die nog één laatste keer wil toeslaan voordat het signaal crimineel gedrag voorgoed beëindigt.

Penoza: The Final Chapter

In bioscoophit Penoza: The Final Chapter, een vervolgfilm op de Penoza-serie, zien fans ein-de-lijk hoe Zwarte Weduwe Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) er nu aan toe is na de zinderende serie-ontknoping. Nou… niet goed. Ze is dan weliswaar niet dood – veilig is een beruchte drugskoningin nooit.

The Hangover-trilogie

De comedy-franchise die van Zach Galifianakis en Bradley Cooper absolute supersterren maakte, is (weer) compleet op Netflix. Deel één, twee én drie staan nu online. Hoewel de kwaliteit volgens critici per deel sterk afnam, blijven het toch wel moderne comedy-klassiekers!

Rush Hour

In cult-actiefilm Rush Hour, een onvervalste ‘buddycop’-klassieker, moeten Detective Inspector Lee (Jackie Chan) en FBI-detective James Carter (Chris Tucker) noodgedwongen samenwerken om de ontvoerde dochter van een Chinese consul te redden. Ze kunnen het bepaald niet goed vinden, maar móeten hun vele verschillen toch opzij zetten om de reddingsactie niet te laten ontsporen.

Babe: Pig in the City

Nadat varkentje Babe in de eerste film grote successen boekte als schapenherder, ligt de wereld aan zijn voeten. Eigenaar Arthur Hogget wijst alle commerciële verzoeken voor zijn mega-populaire diertje af, maar na een ongeluk moet hij de bekende big dan tóch ‘de grote stad’ in sturen om de boerderij te redden.

The Spiderwick Chronicles

Fantasyfilm The Spiderwick Chronicles vertelt het verhaal van tweeling Jared en Simon – een geweldige dubbelrol van The Good Doctor-acteur Freddie Highmore – en zusje Mallory. Ze verhuizen samen met hun moeder naar het vervallen landgoed Spiderwick en ontdekken daar een wonderschone, maar tegelijkertijd ook enge fantasiewereld vol mysterieuze wezens.

Indiana Jones and the Temple of Doom en Raiders of the Lost Ark

Wie zich deze week wil toeleggen op échte Hollywood-klassiekers, krijgt een uitgelezen kans: Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) en Raiders of the Lost Ark (1981) staan op Netflix. Duik nog een keer (of voor het eerst) in de door Star Wars-legende George Lucas bedachte avonturenwereld van archeologie-professor én opper-avonturier Indiana Jones. Gespeeld door Harrison Ford en geregisseerd door grote meester Steven Spielberg (maar dat weet je natuurlijk al).

Mean Girls

Deze heerlijke comedy-klassieker draait natuurlijk vooral om Lindsay Lohan. Ze speelt de 16-jarige scholiere Cady Heron. Ze kreeg haar hele leven thuisonderwijs… tot nu! We volgen Cady terwijl ze high school ontdekt, inclusief alle kliekjes, groepjes en ongeschreven regels. Met verder ook rollen voor Tina Fey en Rachel McAdams.

The Exorcism of Emily Rose

Wanneer de jonge Emily Rose overlijdt, gaat de verdenking al snel in de richting van priester Father Moore. Die organiseerde net voor haar dood een geestuitdrijving. Met de hulp van advocate Erin Bruner hoopt Moore zichzelf te verdedigen – maar niemand gelooft wat hij zegt.

Docu

Spelling the Dream

Deze documentaire volgt vier gedreven jonge kampioenen die meedoen aan de grootste spellingwedstrijd van de VS. Hierin boeken vooral Indiase Amerikanen al jaren mega-successen.

