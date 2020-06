Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Met deze week onder meer de terugkeer van Bridget Jones, een Italiaanse horrorserie en de nieuwste film van Oscarwinnaar Spike Lee!

Series

Curon: Seizoen 1

In deze nieuwe horrorserie van Italiaanse bodem keert een jonge moeder met haar tweeling terug naar het dorpje dat ze ooit is ontvlucht. Maar het gezin wordt niet bepaald met open armen ontvangen… Meer griezelige Netflix-titels vind je in ons overzicht van de beste horrorfilms op Netflix!

The Woods: Seizoen 1

In 1994 verdwenen vier tieners onder mysterieuze omstandigheden tijdens een kampeertripje. Een kwart eeuw later krijgt openbaar aanklager Paweł Kopiński een mysterieuze tip waaruit blijkt dat zijn verdwenen zus nog wel eens in leven zou kunnen zijn. Meer bloedstollende series vind je in onze lijst van de beste misdaadseries op Netflix!

F is for Family: Seizoen 4

In deze animatieserie van en met comedian Bill Burr (Breaking Bad) volgen we de avonturen van Frank Murphy en zijn prettig gestoorde familie. Sue is in verwachting, maar dat is niet de enige gezinsuitbreiding waar de Murphy’s op kunnen rekenen. De vader van Frank staat namelijk ook onverwachts voor de deur!

Lenox Hill: Seizoen 1

Dankzij de hernieuwde waardering voor het zorgpersoneel kon de timing van Lenox Hill niet beter. In deze aangrijpende docuserie volgen we namelijk vier artsen die werkzaam zijn in het ziekenhuis uit de titel. Maar de onvoorwaardelijke zorg voor de patiënten eist ook zijn tol in het persoonlijke leven van deze helden.

Reality Z: Seizoen 1

Wanneer Rio de Janeiro wordt overspoeld door zombies, zoeken sommigen hun heil op de zwaarbewaakte set van een populaire realityshow. Maar de overlevenden ontdekken al snel dat zij ook binnen de studiomuren niet veilig zijn. Fans van Dead Set, de voorloper van de Netflix-hit Black Mirror, zal het meer dan een beetje bekend in de oren klinken!

Whispers: Seizoen 1

De verhoudingen binnen een steenrijke Arabische familie komen op scherp te staan wanneer vader Hassan om het leven komt bij een auto-ongeluk. Deze succesvolle zakenman hield er namelijk een aantal duistere geheimen op na. Tot overmaat van ramp zijn er aanwijzingen dat er opzet in het spel was bij het fatale ongeval.

Films

Da 5 Bloods

Vier Afro-Amerikaanse oorlogsveteranen keren terug naar Vietnam om het lichaam van hun voormalige leider te vinden. Maar dat is niet de enige reden waarom het viertal de jungle intrekt… Na BlacKkKlansman maakt Oscarwinnaar Spike Lee opnieuw een film die het midden houdt tussen een vlotte actiethriller en een confronterende geschiedenisles.

Bridget Jones’s Baby

In dit derde deel uit de Bridget Jones-reeks komt het leven van de titelheldin (Renée Zellweger) volledig op zijn kop te staan als blijkt dat zij zwanger is. En het feit dat ze niet zeker weet wie de vader is, maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Is het haar ex-geliefde Mark (Colin Firth) of toch de charmante Amerikaan Jack (Patrick Dempsey)?

Assassin’s Creed

De crimineel Cal Lynch (Michael Fassbender) wordt het slachtoffer van een duister experiment. Om te onderzoeken of zijn criminele gedrag genetisch is bepaald, wordt hij gedwongen in de voetsporen te treden van een zijn voorouders: een Spaanse huurmoordenaar uit de vijftiende eeuw. Gebaseerd op de gelijknamige gamehit uit 2007. Fierce Creatures

Bijna tien jaar na A Fish Called Wanda bundelden John Cleese, Jamie Lee Curtis en Kevin Kline opnieuw de krachten voor een komedie. Deze keer speelt Cleese een gepensioneerd politieman die de leiding krijgt over een dierentuin. En om meer publiek te trekken, wil hij alleen maar levensgevaarlijke beesten in zijn dierenpark. Wat kan er in hemelsnaam misgaan?

Don’t Crack under Pressure

Mensen met hoogtevrees kunnen Don’t Crack under Pressure maar beter overslaan. Voor deze documentaire reisden de makers namelijk de hele wereld af op zoek naar extreme sporters die op grote hoogten halsbrekende stunts uithalen. Voor de liefhebbers: de twee vervolgen van Don’t Crack under Pressure staan sinds deze week ook op Netflix!

Trolls

In deze kleurrijke animatiefilm blijkt het harige trollenvolkje er bijzondere muzikale talenten op na te houden. Maar of ze daar iets aan hebben als hun dorp wordt belegerd door een horde hongerige monsters? Het swingende nummer ‘Can’t Stop This Feeling’ van Justin Timberlake werd genomineerd voor een Oscar.

