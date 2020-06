Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer nieuwe seizoenen van The Sinner en The Politician én een modern meesterwerk van Martin Scorsese.

Bekijk hier wat er nog meer naar Netflix komt in juni.

Series

The Sinner

Rechercheur Harry Ambrose (Bill Pullman) keert terug in een nieuw seizoen van misdaadthriller The Sinner. Zoals je inmiddels weet focust elk seizoen op een nieuwe zaak. Met in seizoen 3: Matt Bomer als de mysterieuze docent Jamie Burns. Hij raakt betrokken bij een dodelijk auto-ongeluk, maar al snel blijkt dat hij veel verbergt over zijn overleden medepassagier. Harry probeert langzaam maar zeker binnen te dringen bij Jamie. Een man die mogelijk gevaarlijker is dan iedereen denkt. Voor meer kijktips: check hier de lijst met allerbeste series die nu op Netflix staan.

The Politician

Ben Platt kruipt voor seizoen 2 van The Politician weer in de huid van de enorm ambitieuze student Payton Hobart. In dit seizoen zet de zelfbenoemd toekomstig president van de VS zijn zinnen op de winst tijdens de state senatorial-verkiezingen van New York. Zijn tegenstanders? De zittende senator Dede Standish (Judith Light) en haar meedogenloze chief Hadassah Gold (Bette Midler).

The Order

In The Order onderzoekt Jack Morton (Jake Manley) de dood van zijn moeder en betreedt hij een magische club genaamd The Hermetic Order Of The Blue Rose, op zoek naar antwoorden. Al snel belandt hij in een oorlog tussen weerwolven en zwarte magie-mensen. In seizoen 2 wordt Jack geplaagd door verdwenen herinneringen aan de Geheime Orde.

Floor is Lava

Netflix heeft iedereens favoriete fantasierijke spelletje van vroeger – ‘je mag de vloer niet aanraken!’ – gewoon veranderd in een hilarische spelshow! In Floor is Lava zien we hoe volwassenen zich een weg banen door kamers die zijn omgetoverd tot een Wipeout-achtig parcours. Val je in het rode, borrelende water, ben je af.

Films

Overlord

Een door J.J. Abrams geproduceerde horror-oorlogsfilm waarin een groep Amerikaanse soldaten – één dag voor D-Day – ontdekken dat de Nazi’s geheime experimenten uitvoeren. Een mysterieus goedje maakt van gevallen soldaten een soort gemuteerde super-zombies. En zo verandert een relatief eenvoudige militaire operatie opeens in een strijd tegen een onverklaarbaar kwaad. Zin in meer enge films? Dit zijn de allerbeste horrorfilms die nu op Netflix staan.

Hugo

Meesterregisseur Martin Scorsese staat vooral bekend om zijn snoeiharde gangsterfilms (die behoren tot de beste films die nu op Netflix staan). Een tedere familiefilm is dus best wel uit z’n comfortzone. Toch is Hugo meer dan de moeite waard. We volgen het weeskindje Hugo, gespeeld door een piepjonge Asa Butterfield. Hij gaat het avontuur van zijn leven aan nadat hij één van zijn vaders creaties, een automaton (mechanise man), aan de praat wil krijgen. Om de sfeer compleet te maken: het speelt zich af in het adembenemend mooie Parijs van de jaren ’30.

The Meg

Jason Statham versus de grootste haai die je ooit hebt gezien. Dat is The Meg in een notendop. De bekende actiebaas neemt het in deze onvervalste actiehorrorfilm dus op tegen deze megahaai – de Carcharadon Megalodon – waarvan iedereen dacht dat ie al lang was uitgestorven. Met verder ook rollen voor Ruby Rose en The Office-acteur Rainn Wilson.

The Gambler

Netflix gaf ons deze week ook weer een nieuw shot Mark Wahlberg. In The Gambler speelt hij Engels docent Jim Bennett. Hij zit door zijn gokschuld zó diep in de shit, dat hij geld leent van een gangster en zijn leven als onderpand geeft. Vervolgens belandt Jim in een schimmige underground-wereld én knoopt hij een relatie aan met een van zijn studentes, gespeeld door ‘Captain Marvel’ Brie Larson.

Antz

Animatiefilm uit 1998 waarin de neurotische werkmier Z (Woody Allen) het totalitaire mierensysteem helemaal zat is. Alles moet maar via strakke regels en een streng regime. Samen met prinses Bala (Sharon Stone) – die het met de gevaarlijke generaal Mandible (Gene Hackman) doet – wil hij deze dictatuur omverwerpen.

Brian Banks

American Football-speler Brian Banks (Aldis Hodge) wordt op jonge leeftijd vals beschuldigd van verkrachting en belandt in de bak. Weg droom. Weg carrière. Jaren later komt Brian voorwaardelijk vrij en probeert hij zijn naam te zuiveren en zijn grote droom waar te maken: in de NFL spelen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Project Gio

Vlog-sensatie Gio Latooy en zijn eveneens bekende gezin schitteren in hun eerste speelfilm Project Gio. Hierin geeft Gio een krankzinnig huisfeest terwijl zijn ouders weg zijn. Vervolgens draait het uit op één grote Project X-achtige chaos en moet hij het gesloopte huis weer fixen voordat zijn ouders thuiskomen.

Feel the Beat

Tienerfilm Feel the Beat draait om de talentvolle danseres April (Sofia Carson). Haar Broadway-carrière wil maar niet van de grond komen. Teleurgesteld keert ze terug naar haar kleine, saaie hometown. Daar krijgt ze alsnog de smaak te pakken door een groep lokale danseressen te trainen. Wie weet kan ze zo alsnog carrière maken!

Documentaires

Babies

Hoe ontwikkelt een baby zijn gevoel voor humor? Slechts één van de vele vragen die de docu-serie Babies, seizoen 2 is nu te zien, beantwoordt. Natuurlijk: het is extreem schattig. Maar bovenal duikt deze docu in de complexe leefwereld van de allerkleinste mensjes en leren we van a tot z hoe een baby zich nu eigenlijk ontwikkelt.

