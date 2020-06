Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Met deze week onder meer de terugkeer van actieheld Jack Bauer in 24, het verslavende politieke drama Borgen en een onweerstaanbare ode aan de klassieker Hollywood-musicals!

Series

24: Seizoen 1-9

Kiefer Sutherland (Designated Survivor) speelt een overheidsagent die gespecialiseerd is in het voorkomen van terroristische aanslagen. Alsof zijn werk nog niet spannend genoeg is, heeft hij slechts 24 uur om de klus te klaren. Alle seizoenen van deze zinderende actieserie staan nu op Netflix!

Borgen: Seizoen 1-3

In deze verslavende combinatie van persoonlijk drama en politieke thriller volgen we de carrière van Birgitte Nyborg. Deze idealistische partijleider wordt verkozen tot de eerste vrouwelijke premier van Denemarken. Maar zij ontdekt al snel dat haar machtige positie ook een keerzijde heeft. Netflix werkt al aan het vierde seizoen van Borgen!

Dark: Seizoen 3

Het laatste seizoen van Dark staat sinds vandaag op Netflix. In deze grimmige sciencefictionserie zet de zoektocht naar een vermist kind een reeks onheilspellende gebeurtenissen in gang. Alle sporen leiden naar een kerncentrale, die een bizarre invloed lijkt te hebben op het dorpje en zijn bewoners…

Home Game: Seizoen 1

Dat er meer te beleven op sportgebied dan wat je te zien krijgt in Studio Sport, bewijst het eerste seizoen van Home Game wel. Deze docuserie belicht traditionele en streekgebonden sporten van over de hele wereld… en daarbij kan het er behoorlijk hard aan toe gaan! Bekijk ook ons overzicht van de beste sportdocumentaires op Netflix!

Crazy Delicious: Seizoen 1

In Crazy Delicious bereiden drie amateurkoks hun meest magische gerechten in een eetbaar sprookjesbos. De voedselgoden zullen uiteindelijk bepalen welke maaltijd het beste smaakt. Er staat dan ook wat op het spel: de winnaar van deze culinaire competitie gaat naar huis met de felbegeerde Gouden Appel!

Films

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga

Dit jaar moeten we het helaas stellen zonder Eurovisie Songfestival. De timing van Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga kon dan ook niet beter. In deze komedie spelen Will Ferrell (Anchorman) en Rachel McAdams (Game Night) twee prettig gestoorde muzikanten die de kans krijgen om zich te bewijzen in de internationale zangwedstrijd.

La La Land

In La La Land vallen een berooide jazzpianist (Ryan Gosling) en een beginnend actrice (Emma Stone) als een blok voor elkaar. Maar hun dromen en ambities drijven de geliefden steeds verder uit elkaar. Deze swingende ode aan de klassieke Hollywood-musicals won niet minder dan zes Oscars, waaronder voor beste regisseur, beste hoofdrolspeelster en beste soundtrack.

Bulbbul

In deze duistere fantasyfilm uit India wordt de jonge Bulbbul uitgehuwelijkt aan een man die haar vader had kunnen zijn. Kort daarop wordt haar dorp geplaagd door een reeks mysterieuze moorden. Het duurt dan ook niet lang voordat er met de met de beschuldigende vinger wordt gewezen naar de bruid…

Athlete A

In 2016 wordt onthuld dat Larry Nassar, die als sportarts werkzaam was bij het Olympische turnteam, tientallen jonge atletes jarenlang seksueel heeft misbruikt. Athlete A belicht de vasthoudende journalisten die dit schandaal aan het licht brachten. Meer aangrijpende verhalen vind je in ons overzicht van de beste true crime-documentaires op Netflix.

Deze films en series verschijnen in juni ook op Netflix.

Bron: Superguide