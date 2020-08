Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week o.a. het allerlaatste seizoen van The Rain en een nieuwe interactieve film.

Benieuwd naar het volledige nieuwe aanbod? Deze nieuwe films en series komen in augustus naar Netflix.

Series

World’s Most Wanted (seizoen 1)

Netflix’ nieuwste criminele serie is er weer eentje waar True Crime-fans hun vingers bij aflikken. Elke aflevering van World’s Most Wanted zet de spotlights op grote boeven en criminele meesterbreinen die allemaal één ding gemeen hebben: ze zijn nog op vrije voeten.

The Rain (seizoen 3)

De post-apocalyptische Deense serie The Rain loopt op zijn einde. In het derde en laatste seizoen zien we hoe hoofdpersonen Simone (Alba August) en Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), zus en broer, het niet eens worden. Hij wil mensen infecteren met het virus dat hem superkrachten gaf terwijl zij juist op zoek wil naar een medicijn. Bekijk ook de 9 beste young adult series ooit gemaakt voor meer heerlijke tienerseries.

The Seven Deadly Sins (seizoen 4)

Seizoen 4 van anime-serie The Seven Deadly Sins, getiteld Imperial Wrath of the Gods, staat sinds deze week online. De show draait om een koninkrijk dat wordt overgenomen door tirannen. Een afgezette prinses gaat op zoek naar een ontbonden groep zondige ridders, de Holy Knights, om haar te helpen het rijk te heroveren.

Alta Mar (seizoen 3)

In seizoen 3 van Alta Mar – de show krijgt trouwens ook een vierde seizoen – stappen de Villanueva-zussen weer aan boord, ditmaal naar Mexico. Maar of dat een verstandige keuze was? Niet echt. Er blijkt een of andere wetenschapper mee te reizen die een dodelijk virus wil verspreiden.

Selling Sunset (seizoen 3)

Chrishell is in een scheiding verwikkeld met haar inmiddels ex-man Justin Hartley. Christine gaat trouwen. En dan proberen de dames, elitemakelaars van de Oppenheimer Group, ook nog de meest luxueuze woningen te verkopen. Drama!

Tiny Creatures (seizoen 1)

Wonderschone natuurserie die laat zien hoe kleine diertjes leven en wat voor uitdagingen ze moeten trotseren. Aan de hand van acht verschillende locaties, en dus ook acht verschillende ecosystemen, leren deze tiny creatures beter kennen.

Films

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend

Netflix’ nieuwste interactieve film is gearriveerd! In Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend – een vervolg op de comedyserie – bepaal jij hoe het verhaal loopt. Je begeleidt Kimmy (Ellie Kemper) en Titus (Titus Burgess) terwijl ze het opnemen tegen sekteleider Reverend Richard Wayne Gary Wayne (Jon Hamm). Met een fijne nieuwe rol voor Daniel Radcliffe als Kimmy’s nieuwe liefje.

Work It

Work It is een nieuwe danstienerfilm! En met niemand minder dan YouTube-ster Liza Koshy! In haar laatste jaar van de middelbare school probeert de stuntelige student Quinn Ackermann in de Universiteit van haar inmiddels overleden vader toegelaten te worden. Daarom tovert ze zichzelf en haar even stuntelige vrienden om tot danspro’s om mee te doen aan een prestigieuze danswedstrijd. Ze heeft er echt alles voor over op die ene universiteit te komen.

Groeten van Gerri

Undercover-held Frank Lammers schittert in één van de eerste ‘coronaproof’-films, Groeten van Gerri. In deze uitstekende tragikomedie, die zich vrijwel volledig op beeldschermen plaatsvindt, volgen we docent Gerri van Vlokhoven, die per ongeluk met zijn onderbroek in beeld komt tijdens een virtuele les en keihard viral gaat. De sociaal onhandige Gerri heeft geen idee hoe hij daarmee om moet gaan.

Malibu Rescue: The Next Wave

De junior-strandwachten van The Flounders mogen de prestigieuze internationale Beachmasterwedstrijd organiseren. Maar als team USA uitvalt wegens een voedselvergiftiging, mogen The Flounders halsoverkop zélf meedoen.

The Last Castle

Robert Redford speelt in The Last Castle militair generaal Irwin. Die belandt na een rechtszaak in de maximaal beveiligde horrorgevangenis The Castle, geleid door de corrupte en meedogenloze cipier Colonel Winter (James Gandolfini). Irwin is het dictatoriale regime meer dan zat en weet mede-gevangen te overtuigen een opstand te beginnen.

Basic Instinct

De iconische klassieker Basic Instict, een erotische thriller van onze Paul Verhoeven, draait om de strijd tussen de gewelddadige agent Nick Curran (Michael Douglas) en de verleidelijke, van moord verdachte schrijfster Catherine Tramell (Sharon Stone). De twee belandden vervolgens in een gevaarlijke mindgame vol lust.

Stardust

Fantasyfilm Stardust heeft werkelijk alles wat je van een epische fantasyfilm mag verwachten. Een stel verlepte heksen. Zwaardvechtende luchtpiraten. Topacteurs (Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Claire Danes en Charlie Cox). En het vindt allemaal plaats in een knotsgekke wereld waarin alles kan en mag.

Documentaires

Anelka: Misunderstood

De docu Anelka: Misunderstood duikt in het leven van de Franse ex-voetballer Nicolas Anelka, wiens leven in de spotlights vaak werd omgeven door controverse en rellen. In de film komt hij zélf uitgebreid aan het woord. Daarnaast zitten er ook interviews in met voetbal-iconen als Thierry Henry, Didier Drogba en coach Arsène Wenger.

Immigration Nation

Je hoort en leest altijd veel over Amerika en haar immigratiebeleid. Maar hoe zit het echt? De Netflix-docureeks Immigration Nation kreeg uitgebreid toegang tot zogenoemde ICE-operaties, opnames van migranten zelf en schetst daardoor een eerlijk en diepgaand beeld van de hedendaagse stand van zaken.

