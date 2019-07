Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Het wachten is eindelijk voorbij: het laatste seizoen van Orange is the New Black staat op Netflix. En er is nog veel meer. Want wat dacht je van een schokkende docu over Facebook en een van de grootste horrorhits van de laatste jaren?

Films

It

In deze nieuwe verfilming van de gelijknamige horrorroman van Stephen King wordt een klein stadje geterroriseerd door de clown Pennywise. Een aantal scholieren besluit de confrontatie aan te gaan met deze sadistische circusfreak. Het langverwachte vervolg op It verschijnt in september in de bioscopen!

I am Legend

Jaren nadat de mensheid ten prooi is gevallen aan een dodelijk virus, worden de verlaten straten van New York geteisterd door bloeddorstige vampiers. Will Smith heeft de plaag als enige weten te overleven… maar voor hoelang nog? Deze beklemmende postapocalyptische thriller schopte het onlangs nog tot onze lijst van de beste films met Will Smith.

Vals

Een tripje naar de Ardennen van vier schoolvriendinnen loopt uit tot een nachtmerrie wanneer een van hen spoorloos verdwijnt. Gebaseerd op de gelijknamige thrillerroman van Mel Wallis de Vries. Meer Netflix-titels van eigen bodem vind je in ons overzicht van de beste Nederlandse films op Netflix.

Demain tout commence

Omar Sy, bekend uit de filmhuishit Intouchables, speelt een levensgenieter die ontdekt dat hij vader is van een drie maanden oude baby genaamd Gloria. Er ontstaat al snel er een warme band tussen vader en dochter. Maar dan eist jaren later zijn ex de voogdij op over het jonge meisje.

Detroit

Tijdens de rassenrellen van 1967 in Detroit wordt een aantal Afro-Amerikanen gedood door schietgrage agenten. Beveiliger Melvin Dismukes (John Boyega uit Star Wars: The Last Jedi) is getuige van het bloedbad en dat brengt hem al snel in de problemen. Deze thriller van tweevoudig Oscarwinnaar Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Series

Orange is the New Black: Seizoen 7

In het zevende (en laatste) seizoen van Orange is the New Black probeert Piper Chapman (Taylor Schilling) de draad weer op te pakken nadat ze haar celstraf heeft uitgezeten. Ondertussen zitten haar vriendinnen nog achter slot en grendel en strijden ze iedere dag om te overleven binnen de gevangenismuren.

Workin’ Moms: Seizoen 2

In Workin’ Moms probeert een aantal vrouwen hun werk te combineren met het moederschap. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan! In thuisland Canada werd dit voorjaar al het derde seizoen van deze comedyserie uitgezonden.

Another Life: Seizoen 1

Wanneer een buitenaards artefact uit het niets op aarde verschijnt, wordt een team astronauten samengesteld om er achter te komen waar het mysterieuze object vandaan komt. Maar hun zoektocht naar buitenaards leven is niet zonder gevaar. Hoofdrolspeelster Kathee Sackhoff speelde eerder Kara ‘Starbuck’ Thrace in de sciencefictionhit Battlestar Galactica.

Fake or Fortune: Seizoen 1

In deze Britse variant op Tussen Kunst en Kitsch achterhalen Fiona Bruce en Philip Mould of kunstwerken echt zijn of knappe vervalsingen.

My Hotter Half: Seizoen 1

In deze realitywedstrijd gaan liefdeskoppels onderling de strijd met elkaar om voor eens en altijd te bepalen wie de hotste selfie kan maken.

Documentaire The Great Hack

The Great Hack belicht het Cambridge Analytica-schandaal, waarin de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers werd gebruikt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Deze verontrustende docu laat zien wat er werkelijk gebeurt met onze data die we dagelijks vrijwillig overhandigen aan de grote tech-reuzen. Bekijk hier nog tien andere Netflix-documentaires waar je nog lang over na zult denken.

