Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Met deze week onder meer een nieuw seizoen van The Walking Dead, de terugkeer van Riverdale en het langverwachte vervolg op de hitserie Breaking Bad!

Series

The Walking Dead: Seizoen 9

Alsof zombies nog niet gevaarlijk genoeg zijn, worden onze helden in dit seizoen geconfronteerd met The Whisperers. Deze groep overlevenden hult zich in de huiden van de ondoden om de Walkers te misleiden. Meer bloederig bingewerk vind je in dit overzicht van de 9 beste horrorseries op Netflix.

Riverdale: Seizoen 4

In het vierde hoofdstuk van deze duistere tienerserie probeert Archie het verlies van zijn vader (Luke Perry) te verwerken. Ondertussen komt Veronica meer te weten over het criminele verleden van haar vader en probeert Cheryl contact te leggen met het hiernamaals. Lees hier waarom Riverdale de ultieme guilty pleasure is.

Insatiable: Seizoen 2

Ondanks alle online kritiek en negatieve recensies, heeft Insatiable een tweede seizoen gekregen van Netflix. In deze omstreden tienerkomedie ontpopt een dik meisje zich tot een wraakzuchtige schoonheidskoningin. Er valt meer te lachen in deze lijst van de beste High School-films op Netflix!

Supergirl: Seizoen 5

In het vijfde seizoen van Supergirl is de relatie tussen de mensheid en de buitenaardse nieuwkomers kwetsbaarder dan ooit. Hierdoor lopen de spanningen tussen de titelheldin en Lena Luthor, het halfzusje van Supermans aartsrivaal, steeds hoger op.

Haunted: Seizoen 2

In deze docuserie vertellen mensen over hun ontmoetingen met geesten, demonen en ander bovennatuurlijk gespuis. Geloofwaardig is het allemaal niet, maar griezelig is het zeker… Vorig jaar riepen we Haunted dan ook uit tot een van de vijf beste series waar niemand naar kijkt!

Films

El Camino: A Breaking Bad Movie

Zes jaar na de laatste aflevering van Breaking Bad krijgt deze meesterlijke misdaadserie een vervolg in de vorm van een speelfilm. Hierin zien we hoe het verder gaat met Jesse Pinkman, de rechterhand van drugsproducent Walter White. Vince Gilligan, het brein achter Breaking Bad en de al even geniale spin-off Better Call Saul, tekende voor de regie en het scenario van deze Netflix-film.

Billy Elliot

Billy Elliot is een elfjarige jongetje dat droomt van een carrière als balletdanser. Maar dat blijkt in het Britse mijnwerkersstadje waar hij opgroeit makkelijker gezegd dan gedaan. Het scenario van deze tranentrekker werd genomineerd voor een Oscar.

Jaws

De kust van Amity Island wordt in het toeristische hoogseizoen onveilig gemaakt door een witte haai. Aan sheriff Brody en de stoere visser Quint de taak om deze perfecte moordmachine voorgoed uit de weg te ruimen. Deze huiveringwekkende horrorklassieker van Steven Spielberg won drie Oscars, waaronder voor de akelig effectieve soundtrack van John Williams.

The Purge

In de nabije toekomst zijn alle misdaden voor één nacht per jaar toegestaan. Tijdens deze zogenaamde Purge breekt een strijd uit op leven en dood tussen de familie Sandin en een bende sadistische woningovervallers. Andere horrorfavorieten die deze week op Netflix verschenen zijn Shaun of the Dead, Insidious: The Last Key en de remake van de zombieklassieker Dawn of the Dead.

Shrek

Aan het rustige leventje van Shrek komt een abrupt einde wanneer zijn moeras wordt overspoeld door sprookjesfiguren. Deze zijn verbannen voor de snode Lord Farquaad. Wanneer de titelheld verhaal gaat halen bij zijn kwelgeest, is dat het begin van een uitstekende animatiefilm vol actie, humor en avontuur!

Love Actually

In deze onweerstaanbare romcom van Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral) volgen we acht koppels in Londen, die ieder op hun eigen manier worstelen met de liefde. De sterrencast bestaat uit onder meer Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth en Liam Neeson.

Roman J. Israel, Esq.

Denzel Washington tekende voor de titelrol in deze thriller van Dan Gilroy (Nightcrawler). De tweevoudig Oscarwinnaar speelt een idealistische jurist die in gewetensnood komt wanneer hij voor een prestigieus, maar meedogenloos advocatenkantoor komt te werken. Het leverde Washington opnieuw een Oscarnominatie op!

