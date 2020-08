Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week o.a. het vijfde seizoen van Lucifer en de succesvolle film A Star is Born met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrol.

Lees ook:

‘The Crown’ seizoen 4: alles over het nieuwe seizoen van de populaire serie

Benieuwd naar wat je de komende tijd nog meer kan verwachten? Deze nieuwe films en series komen in september naar Netflix.

Series

Lucifer (seizoen 5)

Netflix maakte deze broeierige week nog iets heter door het (eerste deel van het) vijfde seizoen van Lucifer online te gooien. In deze nieuwste reeks keert Lucifer na een uitstapje naar de hel terug naar zijn vrienden en de geliefde detective Decker, maar iets is er niet helemaal in orde. Hij gedraagt zich namelijk behoorlijk vreemd. Lees voordat je gaat kijken hier nog wat feitjes om goed voorbereid te zijn.

High Score

De nieuwe docuserie High Score neemt de kijker mee op een trip down memory lane wat betreft videogames. Vergeet even de gelikte spelletjes van nu als Fifa of Grand Theft Auto, want High Score gaat terug naar de basis van deze industrie. Van de eerste Mario, de opkomst van Pac-Man tot het megasucces van Sonic: deze docu vertelt je alles wat je moet weten over videogames in het algemeen.

It’s Okay to Not Be Okay

Je hoeft niet eens op vakantie om kennis te maken met een hele andere cultuur. Netflix heeft namelijk deze week een Zuid-Koreaanse Original online gezet. It’s Okay to Not Be Okay draait om een asociale kinderboekenauteur en een psychiatrische verpleegkundige. Ze hebben het idee dat niemand hen begrijpt totdat ze elkaar vinden. Dat belooft natuurlijk weer een waar sprookje te worden óf gewoon een cheasy romcom net als deze Nederlandse titels.

Castle & Castle

Vergeet Suits voor een momentje, want sinds deze week staat er weer een nieuwe advocatenserie op de streamingdienst. Castle & Castle laat de kijker kennismaken met een groot advocatenkantoor in Lagos, Nigeria. Het stel dat dit kantoor leidt, blijkt hele andere opvattingen te hebben over wat het beste is voor hun bedrijf en dat is allesbehalve goed voor hun huwelijk.

Films



A Star is Born

De bekroonde muziekfilm A Star is Born is sinds deze week eindelijk op Netflix te vinden. Deze remake vertelt het verhaal over de instabiele countryrock-superster Jackson Maine (Bradley Cooper) die de talentvolle maar onbekende Ally (Lady Gaga) op sleeptouw neemt. Het belooft voor hen allebei een emotionele roadtrip te worden.



13 Going On 30

De 13-jarige Jenna Rink droomt in 13 Going On 30 van het perfecte leven, maar had nooit kunnen bedenken dat haar toekomst sneller dan verwacht zou aandringen. Als ze wakker wordt, is ze namelijk plots veranderd in een dertigjarige vrouw! Ze is mooi, populair, succes en over een paar dagen wordt ze 30, maar is ze wel gelukkig?

Smallfoot

“Ik zag een monster!” Wie na al die dramafilms wel wat animatie kan gebruiken, zit goed met Smallfoot. In deze film is een yeti er van overtuigd dat er mensen rondlopen op deze planeet. De rest van zijn soort wil echter niet geloven dat deze gekke en kleinvoetige wezens ooit hebben bestaan, dus aan deze yeti de taak om bewijs te leveren.

The Sleepover

Wat doe je als je ouders worden ontvoerd door een stel internationale dieven? Dat valt te lezen in de beschrijving van de nieuwe film The Sleepover. Clancy en haar broertje Kevin moeten samenwerken om hun ouders te redden. Hierbij krijgen ze hulp van hun moeders nieuwe vlam. We weten na het zien van de onderstaande trailer niet helemaal wat we moeten verwachten. Mogelijk kan de Netflix Original nog weleens in dit rijtje met slechtste films belanden.

Class of ‘83

We gaan van diverse Hollywood-films naar een heuse Bollywood-film. In Class of ’83 leidt een politieagent die gedegradeerd is naar een functie op de politieacademie vijf jonge ambitieuze studenten op tot huurmoordenaars om ze zo te laten vechten tegen de corruptie binnen de politie en tegen de onderwereld. De vraag is: zal het hem lukken om zijn doel te bereiken of brengt hij zichzelf en de studenten alleen maar in gevaar?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief