Plof op de bank met een bak popcorn: dit is er nieuw op Netflix deze week

De lucht is blauw, maar we kunnen nog steeds niet lekker de stad in. Gelukkig zijn er weer een heleboel nieuwe films en series te zien op Netflix. Dus plof maar weer op de bank, dit is alles wat nieuw op Netflix staat deze week.

Series

The Blacklist (seizoen 7)

Red Reddington en Elizabeth Keen zijn terug om ’s werelds gevaarlijkste criminelen op te sporen. Het zevende seizoen werd geplaagd door de coronacrisis, en daarom is het iets korter dan we gewend zijn. De slotaflevering is een experiment: sommige scènes zijn vervangen door animaties, omdat het onmogelijk was om ze te filmen.

Country Comfort (seizoen 1)

Country-zangeres Bailey zit behoorlijk in de problemen. Haar band stopt ermee, en het lijkt erop dat ze haar muziekcarrière kan vergeten. Bij toeval wordt ze ingehuurd als oppas door de stoere cowboy Beau, om op zijn vijf losgeslagen kinderen te passen. Bailey probeert orde op zaken te stellen én haar zangcarrière te redden in deze nieuwe sitcom.

Sky Rojo (seizoen 1)

Sky Rojo is de nieuwe serie van Aléx Pina, die je kunt kenne van La Casa de Papel. In dit misdaaddrama vermoorden drie prostituees hun pooier en slaan op de vlucht. De handlangers willen een verschrikkelijk voorbeeld stellen, en jagen het drietal op.

Wafeltje en Mochi (seizoen 1)

Oud-first lady Michelle Obama leert de muppet-achtige Wafeltje en Mochi alles over eten en drinken. De pratende knuffels reizen de hele wereld over om verschillende smaken en ingrediënten te ontdekken. De culinaire show voor kinderen zit boordevol cameo’s van sterren als Zach Galifianakis en Jack Black, om het voor oudere kijkers óók leuk te houden.

Wallander (seizoen 1 t/m 4)

Netflix was al de thuishaven van Young Wallander, en deze week verscheen ook de Britse variant van de Zweedse rechercheur op Netflix. Kenneth Branagh worstelt zich door twaalf lugubere moordzaken, in twaalf tv-films van ongeveer anderhalf uur per stuk.

Films

Edge of Darkness (2010)

Mel Gibson speelt een rechercheur wiens dochter wordt neergeschoten als iemand een aanslag op zijn leven pleegt. Zo lijkt het tenminste… Hoe dieper Thomas Craven graaft, des te duidelijker wordt dat zijn dochter de hoofdrol speelde in een levensgroot complot.

Wat is dan Liefde? (2019)

De TV-Kantine– en Undercover-ster Elise Schaap speelt een idealistische echtscheidingsadvocate, die zich handig naar binnen kletst bij een groot advocatenkantoor. Haar nieuwe collega Gijs (Maarten Heijmans) laat zijn cliënten juist enorme ruzie maken om de zaken zo lang mogelijk te laten duren. De twee hebben een ontzettende hekel aan elkaar, maar ze lijken stiekem méér op elkaar dan ze denken.

The Punisher (2004)

The Punisher is een van de meest omstreden Marvel-helden, vanwege zijn voorliefde voor excessief geweld. Door de jaren heen werden er wel een paar films en series over de moordlustige antiheld gemaakt: deze film uit 2004 is een van de minder geslaagde, maar een aardige actiefilm met Thomas Jane en John Travolta.

Relic (2020)

Kay (Emily Mortimer) en haar dochter Sam (Bella Heathcote) krijgen slecht nieuws. Edna, Kay’s moeder, is aan het dementeren en niemand heeft haar de laatste tijd gezien. Kay en Sam vinden Edna terug, maar er is iets heel raars met haar aan de hand… Relic draait niet zozeer om jump scares, maar bouwt langzaam een bijna ondraaglijke spanning op.

Vice (2018)

Christian Bale is bijna onherkenbaar als vicepresident Dick Cheney. Onder president George W. Bush stuurde hij de VS en haar bondgenoten de oorlogen in Afghanistan en Irak in. De halve wereld had een hekel aan hem, maar op wonderbaarlijke wijze bleef hij zélf buiten schot. Meestal…

Documentaires

Formula One: Drive to Survive (seizoen 3)

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en in de derde reeks van Formula One: Drive to Survive wordt het vorige seizoen helemaal doorgenomen. Ruzie bij Ferrari, de levensgevaarlijke crash van Romain Grosjean in Bahrein; alle hoogte- en dieptepunten komen voorbij.

The Lost Pirate Kingdom (seizoen 1)

Na het succes van Age of Samurai: Battle for Japan verscheen deze week een documentaireserie over piraten: The Lost Pirate Kingdom. De docureeks biedt een interessante inkijk in het leven van de zeeschuimers, maar de dramascènes lijken te veel op amateurtoneel om écht indruk te maken.

Operation Varsity Blues (2021)

Rijke Amerikanen willen hun kinderen graag naar de meest prestigieuze universiteiten sturen. Als dat te hoog gegrepen is voor hun kroost, dan proberen ze gewoon (illegaal) een handje te helpen. In deze documentaire zie je hoe docenten én universiteiten sommige tieners tegen betaling toch toelieten. Dit schandaal betekende een grote klap voor actrices als Felicity Huffman en Lori Loughlin, die erbij betrokken waren.

Bron: Superguide | Beeld: Pexels