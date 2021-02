Suits is terug! Dit staat er deze week nieuw op Netflix

Series

Suits: Seizoen 8B

Wie Suits verder wil kijken, kan weer even vooruit. Het laatste gedeelte van seizoen 8 staat namelijk eindelijk op de streamingdienst. En maak je op voor de komst van niemand minder dan Samantha Wheeler (Katherine Heigl) die voor flink wat rumoer gaat zorgen. Het negende seizoen laat nog even op zich wachten, maar wie weet komt Netflix nog met een verrassing.

Snowpiercer: Seizoen 2

Wil je even ontsnappen aan alles wat er momenteel gaande is? Kijk dan seizoen 2 van Snowpiercer waarbij de aarde een nieuwe ijstijd in is gegaan. Ja, dat houdt dus in dat degene die zijn overgebleven in een hogesnelheidstrein continu in beweging moeten blijven om te overleven. Een snowpiercer dus. Lees hier waarom je deze laatste rit van de mensheid niet mag missen!

Bonding: Seizoen 2

Wat luchtigheid is misschien meer wat je nodig hebt en seizoen 2 van Bonding geeft je precies dat. Overdag is Tiffany een psychologiestudente, maar ’s avonds verandert ze in een dominatrix. Zo verdient ze wat geld bij, alleen wanneer ze wel wat extra handen kan gebruiken, besluit ze haar beste vriend Pete in te schakelen als haar assistent. Maar dát had ze misschien beter niet kunnen doen.

50M2: Seizoen 1

Bij deze serie zit je gegarandeerd op het puntje van je stoel. Want een huurmoordenaar die zijn opdrachtgevers verraadt, staat natuurlijk garant voor een hoop spanning. Maar wat als hij de kans krijgt om zich een nieuwe identiteit aan te meten? Meer spanning en sensatie vindt je in ons overzicht van de beste misdaadseries op Netflix.