Van ‘Jason Bourne’ tot ‘The Breakfast Club’: dit staat er nieuw op Netflix

Het wordt een vrolijke week met wisselvallige weersverschijnselen. Waarom vrolijk? Omdat Netflix haar assortiment heeft aangevuld met lekker veel vrolijke feelgood-films voor het hele gezin en een van de meest geliefde komedies uit de 80s: ‘The Breakfast Club’!

Series

Il Processo: Seizoen 1

Openbaar aanklager Elena zet alles op alles om de dader van een brute moord op een zeventienjarig meisje achter tralies te krijgen. Maar de zaak neemt een schokkende wending wanneer blijkt dat zij een persoonlijke band heeft met het slachtoffer.

Films

Love. Wedding. Repeat.

Het had de mooiste dag van haar leven moeten worden. Maar dankzij een heftig slaapmiddel, een rampzalige tafelschikking en de gestoorde ex-vriendin van haar broer loopt dat net even anders. Ondertussen probeert Jack om de bruiloft van zijn zus alsnog tot een goed einde te brengen!

Jason Bourne

Matt Damon kruipt voor de vierde keer in de huid van voormalig CIA-moordenaar Jason Bourne. Hij leidt inmiddels een teruggetrokken leven in Zuid-Europa. Maar de titelheld ontdekt al snel dat zijn oude werkgever opnieuw de jacht op hem heeft geopend. Wil jij jezelf onderdompelen in Matt Damon (waarvoor alle begrip? Superguide zette de beste én de slechtste films van de acteur op een rij.

The Main Event

In deze jeugdfilm van Netflix droomt de elfjarige Leo van een leven als professioneel vrijworstelaar. Wanneer hij in bezit komt van een masker met magische krachten, krijgt hij eindelijk de kans om zijn dromen in de ring waar te maken. Maar kan hij ook de legendarische Samson verslaan?

The Mummy

Een Egyptische mummie herrijst uit de graf om dood en verderf te zaaien. Aan avonturier Rick O’Connell de taak om het monster uit de titel voorgoed te verslaan. De vervolgen en spin-offs van deze lekker ouderwetse avonturenfilm staan sinds deze week ook op Netflix, waaronder The Mummy Returns. Deze sequel wordt ook wel genoemd in lijstjes van de slechtste special effects uit de filmgeschiedenis. Mocht je je dus echt vervelen.

Angry Birds 2

In dit vervolg op de animatiehit uit 2016 krijgen de Angry Birds het aan de stok met een stel oorlogszuchtige vogels van een naburig eiland. Om deze dreiging het hoofd te bieden, zullen de titelhelden moeten samenwerken met hun gezworen vijand: de varkens. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

The Secret Life of Pets

Aan het luie leventje van de verwende terriër Max komt een einde wanneer zijn baasje de prettig gestoorde Newfoundlander Duke in huis neemt. Maar wanneer dit duo verdwaalt in de straten van New York, zullen ze al hun meningsverschillen opzij moeten zetten om weer veilig thuis te komen! The Secret Life of Pets is een vlotte familiefilm van dezelfde studio achter animatiehits als Despicable Me en Minions.

The Breakfast Club

In deze High School-klassieker moeten vijf tieners zich op zaterdagochtend op school melden voor strafwerk. Gedurende de dag ontdekt het vijftal dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze in eerste instantie dachten. Dankzij het script en regie van John Hughes, de sublieme cast en de swingende soundtrack (met onder meer ‘Don’t You Forget About Me’ van Simple Minds) groeide The Breakfast Club uit tot een van de meest de geliefde komedies uit de 80s!

Babe

Nostalgie at its finest, want wie wilde er vroeger geen snoezig klein varkentje dankzij Babe? Hierin ontdekt een biggetje dat hij een bijzonder talent heeft voor het hoeden van schapen. Deze onweerstaanbare familiefilm van George Miller (Mad Max: Fury Road) zou niet misstaan in een overzicht van de beste feelgoodfilms op Netflix.

Jaws 2, Jaws 3-D en Jaws: The Revenge

Na het succes van Steven Spielbergs blockbuster Jaws kon een reeks vervolgfilms natuurlijk niet uitblijven. Hierin worden onschuldige strandgangers opnieuw belaagd door een hongerige haai. Het zijn misschien niet de beste vervolgen uit de filmgeschiedenis, maar veel dichter bij het strand gaan we voorlopig niet komen…