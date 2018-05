Nieuw op Netflix: deze titels zijn vanaf juni beschikbaar

Met dat warme, zomerse weer binnen urenlang bingen op de bank is misschien een beetje veel van het goede. Gelukkig is het mooie van Netflix dat je het overal kunt kijken. Dus óók op je iPad, laptop of telefoon, waarmee je natuurlijk zo vrij bent als een vogeltje en zonder nadenken op de tuinstoel of picknickkleed kunt ploffen. Dit heeft Netflix in juni voor je in petto:

Series

Marvel’s Luke Cage (22 juni)

Luke Cage is één van de zes series van Marvel die speciaal voor Netflix zijn gemaakt. Deze maand keert ‘de man van staal’ eindelijk terug voor een tweede seizoen. Luke Cage heeft door een mislukt experiment een onbreekbare huid gekregen. Hij probeert in Harlem een normaal leven te leiden, maar moet al snel zijn wijk verdedigen en zijn verleden onder ogen komen.

Glow (29 juni)

Ook de worstelende dames uit de Netflix-original Glow keren terug op je scherm in juni. In de serie waagt een jonge, werkeloze actrice een laatste poging om het te maken in Los Angeles en ze sluit zich aan bij de worstelorganisatie Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW). In het eerste seizoen draaide het vooral om hoe de dames opgeleid werden tot worsteldames om de show GLOW mogelijk te kunnen maken. In het tweede seizoen staan vooral de opnames van GLOW centraal.

What else?

Verder krijgen we de series finale van Sense8 (8 juni), zie je wekelijks nieuwe afleveringen van Shooter (vanaf 22 juni), New Girl seizoen 6 (1 juni) en het vijfde seizoen The Americans (1 juni).

Films

Sausage party (9 juni)

eth Rogen’s creatie Sausage Party is misschien wel de meest kindonvriendelijke animatiefilm ooit gemaakt. Hierin leidt een worst een groep levensmiddelen op een zoektocht naar de waarheid omtrent hun bestaan en wat er gebeurt als ze gekozen worden om de supermarkt te verlaten. Da’s uiteraard weinig goeds, wat vol snoeiharde humor in beeld gebracht is.

It comes at night (1 juni)

Ook deze knaller van een thriller is vanaf juni te streamen. In It Comes at Night is iets heel naars aan de hand. Details krijgen we niet, maar als zieke mensen meteen na hun dood verbrand worden en overlevenden alleen met gasmaskers bij ze in de buurt komen, is er stront aan de knikker. Het gezin van Paul heeft er in hun afgelegen huis weinig last van. Dat verandert als een man inbreekt. Beklemmender zie je een film zelden.

What else?

Documentaires

The staircase (8 juni)

Was ook jij (net als de rest van de wereld) in de ban van true crime-story Making A Murderer? Dan is deze nieuwe Netflix Original-docu een echte aanrader. The Staircase gaat over de zaak rondom de dood van Kathleen Peterson, de vrouw van de Amerikaanse schrijver Michael Peterson, in 2001. Was het moord, of was het toch een ongeluk? Michael wordt beschuldigd van haar dood, een rechtszaak die inmiddels al zeventien jaar duurt.

Recovery boys (29 juni)

En dan nog het intieme Recovery Boys. Hierin proberen vier Amerikanen na jaren zwaar drugsverslaafd te zijn geweest hun leven opnieuw uit te vinden. Je krijgt een uniek inkijkje in het proces van het overwinnen van een verslaving, waar ongelooflijke kracht, broederschap en moed voor nodig zijn.

