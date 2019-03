Laat maar waaien: deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Met deze weersomstandigheden kun je haast niet anders dan lekker Netflixen. Wel toe aan wat nieuws? Deze films en series zijn deze week toegevoegd aan de streamingdienst.

Series

The Order



Jack Morton (Jake Manley) treedt toe tot een mysterieuze tovenaarsclub in The Order. Het getover is echter niet vrijblijvend: de club is verwikkeld in een dodelijke strijd met gevaarlijke weerwolven. Fans van True Blood, The Vampire Diaries en Chilling Adventures Of Sabrina zouden wel eens een nieuwe favoriet kunnen vinden in The Order.

After Life

Ricky Gervais heeft genoeg van het leven, nadat zijn vrouw overleed. Omdat hij te laf is om zelfmoord te plegen, gedraagt hij zich zo vervelend mogelijk tegen iedereen, om het leven ‘terug te pakken’. Deze tactiek werkt minder goed dan hij hoopt: zijn vrienden en collega’s proberen hem alsnog uit de put te helpen.

Films

Onze Jongens is het Nederlandse antwoord op The Full Monty. Jim Bakkum en Martijn Fischer zetten hun killer body’s aan het werk, om hun bouwbedrijf te redden. Dat lukt zó goed dat strippen hun belangrijkste baan wordt. De verleidingen van de glitteroptredens stellen de vriendschap hevig op de proef. De romcom Rokjesdag is van hetzelfde laken een pak: veel soapsterren die luchtige, grappige en romantische avonturen beleven.

De Tweeling is gebaseerd op het beroemde boek van Tessa de Loo. Tweeling Lotte (Thekla Reuten) en Anna (Nadja Uhl) Bamberg groeien gescheiden op; één in Duitsland en eentje in Nederland. De Tweede Wereldoorlog slaat een diepe kloof tussen de zussen, als Anna trouwt met een SS’er, en Lottes verloofde wordt geëxecuteerd. De Tweeling werd in genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

Naast de films voor volwassenen, verschenen trouwens ook twee films voor kids, over Mees Kees. De vrolijke leerkracht gaat Op Kamp, en traint zijn klas in Langs De Lijn.

Voor het hele gezin voegt Netflix De Koning Van Katoren toe. Stach (Mingus Dagelet) en Kim (Abbey Hoes) voeren gevaarlijke opdrachten uit, zodat Stach koning kan worden. Gebaseerd op de beroemde jeugdroman van Jan Terlouw.

The Zookeeper’s Wife tapt uit hetzelfde vaatje als het indrukwekkende Schindler’s List. Tijdens de Tweede Wereldoorlog proberen Antonina (Jessica Chastain) en Jan (Johan Heldenbergh) Zabinski voortvluchtige Joden te verstoppen in de dierentuin van Warschau.

Walk. Ride. Rodeo. vertelt het waargebeurde verhaal van Amberley Snyder (Spencer Locke). Na een zwaar auto-ongeluk lijkt het er op dat ze nooit meer kan lopen, om nog maar te zwijgen over haar passie: paardrijden. De getalenteerde amazone zet alles op alles om weer rodeo’s te kunnen rijden.

Documentaire

Dankzij Max Verstappen telt Nederland weer helemaal mee als het om Formule 1-racen gaat. Netflix kwam met de tiendelige documentairereeks F1 Drive To Survive, waarin we (o.a.) het Limburgse megatalent aan het werk zien. De docureeks werd gemaakt door James Gay-Reese, die eerder prijswinnende documentaires maakte over Ayrton Senna, Oasis, Amy Winehouse én kunstenaar Banksy.

Hoewel het niet de beste week was qua Netflix-aanbod, zit er nog het een en ander in het vat. Later deze maand zien we bijvoorbeeld nog een nieuw seizoen Luther, én de actiefilm Triple Frontier. Hopelijk horen we binnenkort meer over de geplande Luther-film. Het hele nieuwe aanbod in maart zie je hier op Superguide.

Door: Superguide