Zo zag je Bridget Jones nog nooit: deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Gek op Bridget Jones? Renée Zellweger is terug, maar zo zag je haar nog nooit. En er zijn nog veel meer nieuwe series en films toegevoegd aan Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

What/If

Renée Zellweger speelt een rijke industrieel die de noodlijdende Jane Levy wel wil helpen met haar bedrijf. In ruil daarvoor wil ze wel gebruikmaken van Levy’s echtgenoot Blake Donovan. Wat volgt is een kat- en muisspel in de moderne thriller What/If. Vooral Zellweger is in vorm, in deze serievariant op Indecent Proposal.

Slasher

Elk seizoen van de Canadese horrorserie Slasher draait om een moordenaar die de meest vreselijke misdaden pleegt. Het derde seizoen verscheen deze week op Netflix. In een appartementencomplex leidt de ene moord tot een andere, waarna alle bewoners voor hun leven beginnen te vrezen. Terecht, zo blijkt, want een killer genaamd ‘de druïde’ is vastbesloten om ze te steken/verbranden/wurgen, et cetera.

Films

Clash Of The Titans

Sam Worthington speelt de Griekse halfgod Perseus, in het bombastische Clash Of The Titans. De mythische held heeft een appeltje te schillen met de wraakzuchtige goden van Olympus. Gelukkig is hij ook het zoontje van de baas, Zeus (Liam Neeson). De helft van het budget van Clash Of The Titans werd gespendeerd aan de spectaculaire special-effects. We zien Worthington in december 2021 weer, in het vervolg op de megablockbuster Avatar.

The Dark Crystal

Een magisch kristal breekt in stukken, waardoor het toverrijk Thra ook verscheurd dreigt te worden. Twee elfachtige wezens proberen het kristal te repareren in deze spannende familiefilm, met poppen van Jim Henson. Dat deze publieksfavoriet juist nu op Netflix verschijnt is niet toevallig. Binnenkort verschijnt er een nieuwe serie die op The Dark Crystal gebaseerd is.

The Dark Tower

Stephen King-fans zijn stapelgek op de Dark Tower-boekenreeks, maar deze recente film viel wat minder in de smaak. Idris Elba speelt de legendarische Gunslinger, die de Dark Tower moet beschermen tegen The Man In Black (Matthew McConaughey. Hoewel de film geen groot succes was, staan er al meerdere vervolgen gepland.

Hotel Artemis

Hotel Artemis is een ziekenhuis voor gewonde criminelen, en daarmee neutraal terrein voor iedereen. Als een vijand van de gevaarlijke Wolf King (Jeff Goldblum) wordt opgenomen, is het snel afgelopen met de neutraliteit. De aanwezige patiënten, waaronder Sterling K. Brown, Dave Bautista en Zachary Quinto moeten vechten voor hun leven, terwijl The Nurse (Jodie Foster) de zaak probeert te redden.

The Rim Of The World

Series waarin kids het opnemen tegen bovennatuurlijk of buitenaards gespuis zijn booming op Netflix. The Rim Of The World lijkt op een kruising tussen Stranger Things en Independence Day. Een groep jongeren wordt op zomerkap totaal verrast door een alien-invasie. Terwijl de buitenaardse wezen de planeet veroveren, zijn de kinderen onverwacht de laatste hoop van de mensheid. Inspiratiebron Stranger Things keert binnenkort ook terug op Netflix, met een derde seizoen.

Zombieland

Zelfs tijdens een zombie-apocalyps is er nog genoeg om te lachen. Dat bewijst de horrorcomedy Zombieland uit 2009. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone en Abigail Breslin gaan roadtrip, terwijl de zombies ze naar de kuiten bijten. Zombieland betekende de doorbraak van Eisenberg en Stone, waardoor de acteurs lange tijd niet beschikbaar waren voor een sequel. Eind dit jaar verschijnt deze alsnog, getiteld Zombieland: Double Tap.

