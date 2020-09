Druk, druk, druk: dit is al het leuks dat er deze week te zien is op Netflix

Oh oh, wat krijgen we het druk deze week! Niet alleen staan er al zes afleveringen van ‘Love Island NL’ op de teller. Ook staan de eerste afleveringen van ‘Wie is de mol?’ én ‘Undercover’ klaar om terug te kijken. En dat is nog niet alles, want vooral op Netflix is er méér, méér en nog eens meer.

Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week onder meer twee nieuwe Original-series en een groot aanbod aan nieuwe films.

Series

Young Wallander (seizoen 1)

Young Wallender showt een nieuwe versie van de Zweedse politie-inspecteur Kurt Wallander uit de boeken van Henning Mankell. Hij (Adam Pålsson) is nu hartstikke jong en zit – als beginnend inspecteur – nog vol idealisme. Heel anders dan in de KRO Detectives dus.

Away (seizoen 1)

In de nieuwe Netflix Original-dramaserie Away – een soort ruimtesoap – leidt Emma Green, gespeeld door Hilary Swank, een internationaal team astronauten tijdens een driejarige missie naar Mars. Eenmaal in de ruimte beland, krijgt ze het verschrikkelijke nieuws dat haar man (Josh Charles) een beroerte heeft gehad. Maar Emma zit vast in de ruimte. De enige manier om contact te houden, ook met haar tienerdochter, is via een videoverbinding.

Undercover (seizoen 2, aflevering 1)

Bob (Tom Waes) gaat opnieuw undercover. Maar denk deze keer geen onderkomen op een camping, maar paarden, cowboyhoeden en line dancing. Ja, houdoe you do mate. Kim (Anna Drijver) werkt ondertussen in een organisatie die onderzoek doet naar illegale wapenhandel. Criminele masterminds Jean-Pierre en Laurent Berger komen daarbij in haar vizier (en ook in dat van Bob), maar ho, ho: vergeet Ferry (Frank Lammers) niet. De Brabantse drugsbaron mag misschien wel in de gevangenis zitten, maar dat betekent niet dat hij zijn ‘oude vrienden’ vergeten is.

En goed om te weten: het tweede seizoen van de megahit is niet in een keer te bingen. Per week komt er één aflevering beschikbaar. En oh ja, nu we het toch over Undercover hebben. Op Videoland verschijnt binnenkort Lieve Mama. Net als Undercover ook een spannende Nederlandse serie, al wordt deze wel ietsje enger genoemd. Deze thriller is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef. Het draait daarin om het stel Helen en Werner, die samen een zorgeloos leven leiden met hun drie kinderen. Dan laat de achttienjarige Ralf zich meesleuren in een crimineel plan, waarbij hij een overval plant op het huis van Helen en Werner. Vanaf dat moment ontvouwt zich een horrorscenario, waarbij vooral Helen getroffen wordt. De serie vertelt het verhaal vanuit zowel het perspectief van Helen en Werner, als van hun zoon.

Films

Curse of Chucky

We raken inmiddels een beetje de tel kwijt omtrent killerpop Chucky en zijn vele films. Curse of Chucky, het zesde deel uit de Child’s Play-reeks, is uiteraard afkomstig van Don Mancini, de grote man achter de franchise. Curse of Chucky is weer lekker campy.

I’m Thinking Of Ending Things

Visionair en Oscar-winnaar Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) schreef en regisseerde de bizarre Netflix Original I’m Thinking of Ending Things. Een surrealistische dramafilm met horrortintjes. Een jonge vrouw (Jessie Buckley) gaat met haar nieuwe vriend (Jesse Plemons) op road trip naar zijn ouders (Toni Colette en David Thewlis). Door onverklaarbare gebeurtenissen en opdoemende gevaren begint ze echter te twijfelen aan haar vriend, haarzelf én de wereld in het algemeen.

Love, Guaranteed

Ja, een hele gezellige is deze! Deze Netflix Original-romcom draait om de krap bij kas-advocate Susan (Rachael Leigh Cook). Ze neemt Nick (Damon Wayans Jr.) aan als cliënt om haar business te redden. Hij wil een zaak aanspannen tegen een datingbedrijf nadat ’t ‘m na honderden dates nog steeds niet is gelukt om een match te vinden.

The Prince of Egypt

De animatiefilm The Prince of Egypt vertelt het bekende verhaal van Mozes (Val Kilmer) die het Joodse volk bevrijdt van de Egyptische farao Ramses de Tweede (Ralph Fiennes). De schitterende animatie en de prachtige muziek (When You Believe, van Mariah Carey en Whitney Houston won een Oscar) maken van The Prince of Egypt een indrukwekkende ervaring.

Johnny English en Johnny English Reborn

Rowan Atkinson neemt superspionnen zoals James Bond op de hak in de melige Johnny English-films. De eerste twee delen uit deze heerlijke slapstick-franchise staan nu op Netflix.

The Green Mile

Tom Hanks is een nuchtere cipier op de zwaarbewaakte ‘green mile’, waar terdoodveroordeelden wachten op hun executie. In dit verhaal van Stephen King lijkt één van de gevangenen over bijzondere krachten te beschikken en vraagt Hanks zich af of hij wel schuldig is aan een dubbele moord. Een moderne klassieker die steevast terugkomt in ‘beste films aller tijden’-lijsten.

A Million Ways to Die In The West

Family Guy-bedenker Seth MacFarlane, Charlize Theron en Liam Neeson spelen de hoofdrol in deze maffe westerncomedy. Schaapherder Albert (MacFarlane) wordt verlaten door zijn vriendin omdat hij enorm laf is. Per toeval ontmoet hij de stoere cowgirl Anna (Theron) die hem leert te vechten en schieten. Dan blijkt Anna de vriendin te zijn van Clinch Leatherwood (Neeson); de gevaarlijkste outlaw van het Wilde Westen.

Revolutionary Road

Het drama Revolutionary Road draait om het echtpaar Wheeler (Leonardo DiCaprio en Kate Winslet). De twee zitten gevangen in een saai leven, een helse sleur. Elke poging om er uit te breken zorgt ervoor dat ze verder uit elkaar groeien. Gedwongen om hun dromen op te geven, beginnen Frank en April elkaar langzamerhand te haten.

The Mask

Tijd voor een klassieker! Stanley Ipkiss (Jim Carrey) is een verlegen kantoortijger die niet genoeg zelfvertrouwen heeft om een beetje leuk te leven. Dit verandert als hij een magisch, superkrachten-gevend masker vindt. Dit zet zijn hele leven op zijn kop. Door deze krankzinnige comedy werd Jim Carrey een wereldster én kreeg Cameron Diaz haar grote doorbraak.

Life As We Know It

Holly (Katherine Heigl) en Eric (Josh Duhamel) hebben echt een hekel aan elkaar, maar hebben wél dezelfde vrienden. Als dit bevriende echtpaar plotseling overlijdt blijkt dat Eric en Holly allebei de voogdij over hun dochtertje Sophie hebben. En dan wonen ze opeens samen om voor haar te zorgen. Dat valt – op zijn zachtst gezegd – niet echt mee.

Sing

De geniale animatiestudio Illumination Entertainment – superbekend van de Despicable Me-franchise – bracht ons in 2016 het muzikale spektakel Sing. We volgen de optimistische Buster Moon (Matthew McConaughey), de eigenaar van een slechtlopend theater. Door een drukfoutje op flyers lijkt het alsof kandidaten van zijn aankomende zangwedstrijd een ton kunnen winnen. Wat gebeurt er wanneer ze erachter komen dat dit niet zo is? Met verder ook de stemmen van Reese Witherspoon, Scarlett Johansson en Taron Egerton.

Ook deze films verschenen deze week (opnieuw) op Netflix:

– The Social Network

– Secret Window

– The Score

– Down A Dark Hall

– Seven Years in Tibet

– Scooby-Doo

– Spongebob: Spons op het Droge

– The Informer

– Godzilla

– Shooter

– Destruction Los Angeles

– The To Do List

– Devil

– Scott Pilgrim vs. the World

– Das Boot

– Four Brothers

Documentaires

Chef’s Table: BBQ

Maak kennis met vier barbeque-maestro’s in deze Chef’s Table-spin-off. Deze zogenoemde pitmasters vertellen wat hun BBQ-strategie zo speciaal maakt, uiteraard omhuld met de meest smakelijke beelden die je maar kan bedenken.

Bron: Superguide.nl, beeld: header van Love, guaranteed