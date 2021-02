Ondanks de huidige situatie: ‘Nieuw seizoen Love Island NL in aantocht’

Niet alleen in de UK willen ze weer beginnen met filmen, ook zou er een nieuw seizoen van Love Island NL in aantocht zijn. Sterker nog, de casting voor nieuwe Islanders zou al in volle gang zijn. Dat laat een van de oud-kandidaten weten op YouTube.

We hebben het hierbij over Lisa, die meedeed aan het derde seizoen van het populaire programma. Ze vond destijds de liefde bij Thijs, maar de twee besloten eind 2019 toch een punt achter hun relatie te zetten.

Nieuw seizoen Love Island NL

Maar wat zegt ze nu precies? Nou, een vriendin van haar, Yasmin, zou al benaderd zijn om deel te nemen aan Love Island. ‘Zij is gevraagd, zoals heel veel mensen in Nederland, voor weer een nieuw seizoen Love Island’, aldus Lisa. ‘Er wordt namelijk weer volop gecast.’

Opgeven

De oud-deelneemster spoort haar volgers dan ook aan: ‘Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar als je mee wil doen, geef je dan deze week op. Volgens mij zijn ze deze week aan het casten.’ Maar in deze tijden gaat zo’n casting wel even íets anders dan anders. Zo moet je nu zelf een filmpje maken waarin je je voorstelt. ‘Ik ben zo blij dat mijn jaar niet in deze coronatijd was’, sluit Lisa af. ‘Want een casting face-to-face is toch veel makkelijker dan dat je een beetje in je bikini rondjes gaat lopen in je woonkamer en over jezelf gaat vertellen.’

Aangepaste villa

Aangezien reizen naar het buitenland nu absoluut niet de bedoeling is, is nog maar de vraag hoe de opnames precies gaan plaatsvinden. Aangepaste villa op Ameland, anyone? Toch hebben de makers afgelopen september ook al een seizoen weten neer te zetten, dus wie weet.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL