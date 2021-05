Het werd nog spannend of er dit jaar wel een nieuw seizoen van Love Island gemaakt kon worden. Toch is het de makers op de een of andere manier gelukt, want we kunnen déze maand al genieten van een nieuw seizoen. En aangezien we zelf nog niet naar onze favoriete warme landen kunnen afreizen, is deze zonnige realityserie zeer welkom.

Nieuw seizoen Love Island

Alweer het vierde seizoen van Love Island gaat van start op 24 mei. Dat maakt Videoland bekend op hun Instagram. Actrice en presentatrice mag ook dit keer weer de presentatie op zich nemen. “Ik kan niet wachten om alle prachtige nieuwe islanders te gaan ontmoeten”, laat Holly weten.

Casting was in volle gang

Een hele grote verassing is de terugkeer van het programma ook niet. Want ondanks de coronamaatregelen liet oud-deelneemster Lisa al doorschemeren dat de casting voor het programma was begonnen. Een vriendin van haar, Yasmin, zou al benaderd zijn om deel te nemen aan Love Island. ‘Zij is gevraagd, zoals heel veel mensen in Nederland, voor weer een nieuw seizoen Love Island’, aldus Lisa. ‘Er wordt namelijk weer volop gecast.’

Vurige strijd

In de serie, die van oorsprong Brits is, wordt een aantal singles gevolgd in een zomerse villa. Alle deelnemers zijn klaar voor een serieuze relatie en die hopen ze doormiddel van Love Island te vinden. Daarnaast moeten ze ook de harten van de kijkers veroveren én strijden ze om een bedrag van 25.000 euro!

UK editie

Ook komt er weer een nieuw seizoen van Love Island UK. Zij gaan het format komend seizoen in een nieuw jasje stoppen. De makers willen namelijk deelnemers in alle vormen en maten casten. Sterker nog: hun doel is de meest diverse cast ooit. Het bedrijf ITV is producent van het programma en zij hebben bekend gemaakt dat ze hun zoektocht naar de ideale groep mensen nog even gaan verlengen. Het nieuwe seizoen van Love Island UK met de meest diverse cast ooit wordt naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2021 in Engeland uitgezonden

