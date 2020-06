RTL schept duidelijkheid over nieuw seizoen ‘Temptation Island’

Helaas is het vijfde seizoen van ‘Temptation Island’ vorige week tot zijn einde gekomen. Normaal gesproken volgt er een seizoen van de VIPS-versie, maar dat kon vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Hoe het zit met de opnames voor het volgende seizoen was voor de trouwe guilty pleasure-liefhebbers onder ons nog maar de vraag.

Maar RTL schept daar nu duidelijkheid over.

Kijkersonderzoek

Een woordvoerder van RTL maakte aan De Telegraaf duidelijk dat een zesde Temptation-seizoen afhing van de coronacrisis en de behoefte van de kijker. ‘Gezien de huidige versoepelingen onderzoekt RTL de mogelijkheden tot het opnemen van producties in het buitenland, waaronder Temptation Island. De mening en behoefte van de kijker weegt ook altijd mee in deze beslissingen. Daarom hebben wij onderzoek gedaan bij Videoland-abonnees over het opnemen en uitzenden van realityprogramma’s in deze tijd.’

Nieuw seizoen Temptation Island

En dat onderzoek leverde positief nieuws op. ‘De combinatie van de positieve reacties van kijkers en de huidige versoepelingen, geeft ons goede hoop dat een nieuwe Videoland-versie van Temptation Island binnenkort kan worden opgenomen. Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden dat precies kan. Dat wordt nu grondig onderzocht’, aldus de woordvoerder.

Een andere versie

Eerder bevestigde Videoland dat de ‘ultieme relatietest’ in een nieuw jasje wordt gestoken. Het programma zou meer op het Amerikaanse versie gaan lijken. Een woordvoerder liet weten: ‘Bij Videoland proberen we vaak iets anders te doen, zoals de afgelopen twee jaar met een exclusieve Temptation Island VIPS-versie. Vanwege het succes van Temptation Island USA bij Videoland is besloten om dit jaar een Nederlandse versie hiervan te brengen.’ Door de coronacrisis zal dit seizoen dus ietsje vertraging oplopen, maar we can’t wait.

