Wat kunnen we verwachten van een nieuw seizoen ‘WIDM’?

Volgende week is dé ontknoping: Wie. Is. de. Mol? Wanneer Rik van de Westelaken (49) deze befaamde woorden uitspreekt, vallen we weer even in een zwart gat. Maar hoe zit het met een nieuw seizoen van WIDM? Want we hebben nog steeds te maken met aardig wat beperkingen natuurlijk.

Deze informatie haal je, waar anders, natuurlijk uit de Wie is de Mol?-podcast. Aangezien Rik al eerder verklaarde waarom ze niet álleen maar hele bekende koppen kunnen casten, lijkt ons een editie in eigen land sterk. Is meteen duidelijk wie er meedoen.

Nieuw seizoen WIDM

Van de Westelaken laat weten dat niet alleen fans vooruitkijken naar een nieuw seizoen. ‘Dat doen wij ook. We hebben veel ideeën, we hebben veel plannen. Maar we zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van de situatie in de wereld, wat betreft corona. Hoe veilig is het? Hoe bereisbaar is het?’

Opnames

Op dit moment is het zeker niet de bedoeling om met tien kandidaten de koffers te pakken. Toch gaan de makers wel hun best doen om ook voor de volgende editie een geweldig seizoen neer te zetten. Rik sluit af: ‘Laten we hopen dat dat ergens in het komende jaar kan zijn. We zullen het zien.’

Maatregelen

Dat klinkt niet heel hoopvol, maar goed, wie weet wat er dit jaar nog verandert en mogelijk is. Ook vorig seizoen leek haast onmogelijk, maar het is de productie tóch gelukt om weer de meest vette opdrachten neer te zetten. Aanstaande zaterdag weten we eindelijk wie de boel de afgelopen weken voor de gek heeft gehouden én wie er met de pot naar huis gaat. Can’t wait.

