Dit koppel zal Channah en Quintin vervangen in Temptation Island VIPS

Met de exit van Channah en Quintin (of ja, we zien aanstaande donderdag nog een juicy kampvuur) was het wachten op hun vervangers. Want Temptation zou Temptation niet zijn zonder vier koppels. Daarom introduceren wij: Liessinde en Orpheo.

Stiekem wisten we dit al een beetje, want de speurneuzen van Team Tempa kondigden dit al een hele tijd geleden aan op hun platformen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken.

Sportief

Het is een sportief stel, want Liessinde werkt in de sportschool en ook Orpheo is graag met zijn lichaam bezig. De beste man is namelijk ook nog actief als model. Dat ze al in de aanstaande aflevering zitten lijkt ons sterk (bedoel, RTL is snel, maar zó snel), maar volgende week zal de vrouwelijke helft van het koppel in ieder geval al te gast zijn in een nieuwe Temptation Gossip. We zijn heel benieuwd of zij Channah en Quintin gaan evenaren.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL