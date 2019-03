6 Gloednieuwe afleveringen van 90210 deze zomer

Het is alweer 19 jaar geleden dat de laatste aflevering van de populaire serie Beverly Hills, 90210 werd uitgezonden. Goed nieuws voor de fans, want de oude cast komt bij elkaar om zes gloednieuwe afleveringen voor ons te maken.

Acteurs

Tot nu toe kruipen de oude castleden Tori Spelling (Donna Martin), Jason Priestley (Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) en Ian Ziering (Steve Sanders) terug in hun tienerrollen, maar dan een stukje ouder.

Helaas doen Luke Perry en Shannen Doherty niet mee in deze reboot. Luke speelt momenteel in Riverdale, maar gisteren werd bekend dat hij in het ziekenhuis ligt vanwege een beroerte. Shannon is nog aan het herstellen van haar borstkanker, die in 2015 werd geconstateerd.

Welcome home. 90210 returns this summer on @FOXTV. #90210onFOX

TV-hit

Beverly Hills, 90210 was een enorme tv-hit van 1990 tot 2000. Een remake van de serie kwam in 2008 uit en werd opnieuw een tv-succes: 90210. Vijf seizoenen lang konden we deze serie zien, tot het doek viel in 2013. Dit jaar kunnen we dus opnieuw genieten van alle drama. De nieuwe 90210-serie is vanaf deze zomer te zien in Amerika op de buis, dus hopelijk kunnen we ook gauw genoeg meegenieten via Fox Nederland!

