Het zesde studioalbum van Justin Bieber is een feit. Het langverwachte album ‘Justice’ is vandaag uitgekomen en fans speculeren er direct al op los. Volgens hen is het album een groot eerbetoon aan zijn steun en toeverlaat; Hailey.

Het album onthult emotionele details over hoe de zanger in moeilijke tijden op zijn vrouw leunde en hoe hun liefde door alle worstelingen van de afgelopen jaren nog sterker is geworden. Liefdesverhaal Justin en Hailey Bieber kennen elkaar al lang. Sinds hun tienerjaren zijn ze al in contact met elkaar en ze hadden eerder al een korte relatie voor de twee besloten er serieus voor te gaan. Inmiddels zijn er heel wat jaren verstreken, zijn de twee gelukkig getrouwd (neem dit moment om even terug te denken aan de jurk van Hailey, sigh) en spat de liefde van het stel af op iedere foto. In voor- en tegenspoed Ondanks dat was het geen gemakkelijke periode om te gaan trouwen. Lockdown happend, en Justin Bieber worstelde met mentale en fysieke tegenslagen. Maar zoals ze beloofde aan het altaar, was Hailey er in voor- en tegenspoed, ziekte en gezondheid voor hem. En daar is de Biebs ontzettend dankbaar voor, zo schemert door op zijn nieuwe album. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ode aan Hailey

Het tweede nummer van het nieuwe album, ‘Deserve You’, gaat zelfs volledig over zijn muze Hailey. Bieber zingt over zijn dankbaarheid voor het hebben van een persoon in zijn leven die aan zijn zijde staat, zelfs tijdens zijn donkerste momenten. Ook het nummer ‘Off My Face’ gaat overduidelijk over zijn liefde voor het model. En dan zijn er nog de twee nummers ‘Loved By You’ featuring Beam én ‘Love You Different’ featuring Burna Boy.

Een bron vertelt dat Justin héél dankbaar voor Hailey is. ‘Ze is er voor hem op een manier die je niet zou verwachten van een pasgetrouwd stel’, aldus de bron. ‘Ze begrijpt hem zo goed en staat altid klaar om hem te helpen. Hij realiseert zich hoe gezegend hij met haar is.’

