Een nieuwe auto voor de deur zónder een fortuin uit te geven? Het kan!

Een blinkende, volledig uitgeruste, spiksplinternieuwe auto voor de deur… Ja, daar ruilen we állemaal maar wat graag ons rammelende tweedehandsje voor in. Helaas hebben we niet allemaal de knaken – een beetje auto koop je immers pas vanaf zo’n € 15.000 – om een prachtexemplaar uit te kiezen bij de dealer. Gelukkig leiden er meer wegen naar Rome en kan ook jij – zónder die berg spaargeld – binnen mum van tijd in jouw droomauto de weg op…

Hóe? Dankzij de steeds populairder wordende Private Lease-mogelijkheden. Vroeger was het alleen voor bedrijven mogelijk om een nieuwe auto’s te ‘huren’ van een dealer, maar tegenwoordig heeft eigenlijk iedereen met een rijbewijs die mogelijkheid. En naast dat het dus kán, is het ook nog eens razendsnel geregeld.

Eérst even testen

De eerste stap is het maken van een afspraak bij de dealer – dat kan vaak al op zeer korte termijn. Daar kun je alle auto’s in real life bewonderen: zit-ie wel lekker, is de kofferbak wel groot genoeg en kan-ie wel alles wat ik wil? Om erachter te komen of de auto ook echt lekker rijdt en bij je past, kun je kosteloos een proefrit maken.

Zorgeloos de weg op

Heb je je keus gemaakt? Bepaal dan hoe lang je de auto wilt leasen (doorgaans tussen de 24 en 60 maanden) en hoeveel kilometer je per leasejaar maximaal wilt gaan rijden. Op basis van die informatie én jouw persoonlijke wensenlijstje (‘doe maar een witte, mét navigatie, parkeersensoren en een panoramadak’) rekent de verkoper de maandelijkse leaseprijs voor je uit. Er wordt bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) getoetst of je kredietwaardig bent en wanneer dat het geval is, kan er direct een krabbel onder het leasecontract.

Wist je dat je voor nog geen € 200,- al een private lease-auto kunt rijden? Dan hoef je verder alleen nog maar je pinpas te trekken voor de brandstof, want in de leaseprijs zit eigenlijk álles – onder andere wegenbelasting, reparaties, onderhoud, pechhulp en een all risk-verzekering – al inbegrepen. Geloof ons, je ging nog nooit zó zorgeloos de weg op.

Sneller dan je denkt

Gemiddeld duurt het zo’n drie maanden voor die waanzinnige wagen éindelijk bij je voor de deur staat. Hij wordt namelijk in de fabriek, precies zoals jij ‘m wilt hebben, gemaakt. Ben je niet zo’n geduldig type? Dan kun je de dealer altijd vragen welke voorraadmodellen er beschikbaar zijn. Je moet het dan doen met wat er is (misschien net niet de kleur die je in gedachten had, of extra opties die je mogelijk zelf niet gekozen had), maar het grote voordeel is dat deze auto’s met een beetje mazzel al binnen enkele weken beschikbaar zijn. Soms is het zelfs zo dat een voorraadauto (óf een speciaal actiemodel) tegen een extra scherpe prijs geleaset kan worden.

Heus, zo simpel kan het zijn. Dus, voor welke kleur ga jij?

Ben je nieuwsgierig en heb je interesse? Hier lees je alles wat je wilt weten over Renault private lease.