Harry zijn eerste echte baan

Nu Harry en Meghan geen deel meer uitmaken van de koninklijke familie en dus geen werkzaamheden meer uitvoeren, raakten zij ook hun toeslagen kwijt. Eerder heeft het duo deals gesloten met hun bedrijf Archewell. Ze gaan content produceren voor onder meer Spotify en Netflix.

Met zijn nieuwe functie zal Harry ook mee moeten beslissen over een productstrategie en de liefdadigheidsbijdragen. Ook zal de prins publiekelijk spreken over zaken die gaan over een goede geestelijke gezondheid.

BetterUp

Het bedrijf in Californië werd opgericht in 2013 en zou 1,7 miljard dollar waard zijn. Dit nieuws komt na de lancering van een app die mentale gezondheid moet verbeteren door middel van life coaching. Prins Harry hoopt dat hij klanten kan helpen om ‘pijn en zingeving om te zetten’ vanuit zijn eigen ervaring. Wat de prins betaald krijgt, wilt CEO Alexi Robichaux niet bekendmaken.

Beeld: BrunoPress | Bron: Story