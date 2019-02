May the Lord open: nieuwe beelden van seizoen 3 van ‘The Handmaid’s Tale’

Werden we eerder al getrakteerd op een spannende trailer van The Handmaid’s Tale, nu zijn er nog meer beelden opgedoken van het nieuwe seizoen. En die beloven weer veel goeds!

Let op: spoilers!

Trouwe fans zagen namelijk ineens 200 vrouwen in een rood gewaad met een witte kap zich verzamelden rondom het Lincoln Memorial in Washington. Nu is dit niet heel opvallend, aangezien veel recente vrouwenmarsen in de Verenigde Staten ook de rode cape gebruiken in hun protest. Toch bleek het deze keer echt om filmopnames te gaan, aangezien onder meer Serena (Yvonne Strahovski), Commander Waterford (Joseph Fiennes) en June (Elizabeth Moss) werden gespot.

Seizoen 3

In het laatste seizoen hebben we natuurlijk kunnen zien dat June, oftewel Offred, wegloopt bij de Waterfords. Helaas is ook deze poging niet succesvol en keert ze dus (waarschijnlijk) gewoon weer terug naar Gilead. Aan deze beelden te zien lijkt het alsof Offred een straf moet ondergaan óf ze krijgt juist vergeving. Welke van de twee het is, blijft nog even spannend. Omstanders geven aan dat ze Fred hebben horen zeggen terwijl Offred op haar knieën zit: ‘God in de hemel, we verzoeken u. Aanhoor ons gebed.’ Can’t wait!

Says something about 2019 that we had to see this up close to figure out if it was a protest or filming for the Handmaid’s Tale season 3. (It’s the latter)@slupkin @shefalil pic.twitter.com/BfcXdlWQiP — Rachel Bluth (@RachelHBluth) 15 februari 2019

The scene at the National Mall looks … a little different today. Elisabeth Moss and co. are filming “The Handmaid’s Tale” on the steps of the Lincoln Memorial. (📸: @SweeneyABC, @philliefan_99) https://t.co/pV6IDchUKZ pic.twitter.com/HuHcra9brb — Lori McCue (@LoriMcCue) 15 februari 2019

