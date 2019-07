Nieuwe beelden lijken te verklappen dat déze BN’ers meedoen aan Expeditie Robinson 2019

Niet alleen is het speculeren rondom de nieuwe Wie is de Mol?-kandidaten alweer volop aan de gang, óók wordt gevist naar wie er meedoen aan Expeditie Robinson. En het lijkt erop dat er een aantal namen gelekt zijn van het RTL-programma.

Ieder jaar doen de makers van Expeditie Robinson weer hun stinkende best om geheim te houden welke BN’ers de strijd met elkaar aangaan. Maar keer op keer doen fans op hun beurt weer hun uiterste best om erachter te komen wie er afreizen naar het onbewoonde eiland waar het programma zich afspeelt.

Vliegveld

Een oplettende reiziger denkt het antwoord te hebben op de vraag wie we komend seizoen terug gaan zien in Expeditie Robinson. De anonieme bron spotte namelijk een aantal BN’ers op het vliegveld van Thailand en maakte hier een video van, die op dit moment in handen is van Shownieuws. Achter de desks van het programma weten ze het zeker: we zien hier de nieuwe kandidaten van het volgende seizoen, dat dit najaar begint.

Herkenbaar in beeld

De BN’ers die duidelijk in beeld zijn, zijn De Smaakpolitie-presentator Rob Geus, YouTuber Kalvijn, 3FM-dj Frank van der Lende, zanger Thomas Berge en race-expert Tom Coronel. Zouden dit inderdaad de deelnemers van het gloednieuwe Robinson-seizoen zijn? De tijd zal het leren…