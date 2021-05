Ooh la la: deze acteur is de nieuwe crush van Emily ‘in Paris’ Cooper

Als we érgens zin in hebben, dan is het wel het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’. De verwachtingen worden alleen maar hoger nu duidelijk is dat Lucien Laviscount Emily Coopers crush speelt.

Om je geheugen op te frissen: Emily (Lily Collins) had in het eerste seizoen een geheime romance met chefkok Gabriel. Gabriel heeft echter verkering met Camille – een vriendin van Emily. Knap ingewikkeld dus. Hoewel het slot de optie openhield dat het tussen Emily en Gabriel toch nog wat werd, verschijnt ook nieuwe man op het toneel. Lucien Laviscount speelt in het tweede seizoen een arrogante, sarcastische Brit.

Uiteraard heeft Emily in eerste instantie een hekel aan de man, maar zoals dat gaat in films en series: later blijkt die arrogante kwal tóch ook wel heel interessant.

De man in kwestie:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lucien Leon Laviscount (@its_lucien)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lucien Leon Laviscount (@its_lucien)

Plot

Het is nog onbekend waar de plot van het tweede seizoen om zal draaien. De makers vertelden eerder wel dat Emily dit seizoen iets minder de verdwaalde Amerikaan in Parijs is, maar al een stuk meer geworteld is in de lichtjesstad. Het is haar thuis geworden. Dat snappen we dan ook wel weer, met zoveel knappe mannen in de buurt.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Grazia | Beeld: Brunopress