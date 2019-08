Nieuwe docu ‘Michael Jackson Chase the Truth’ is tegengeluid tegen beschuldigen

Vanaf het moment dat Leaving Neverland werd uitgezonden, hield het de gemoederen wereldwijd flink bezig. In de vier uur durende documentaire Leaving Neverland stond alles in het teken van het vermeende seksueel misbruik van Michael Jackson. Met de nieuwe documentaire Chase the Truth klinkt een tegengeluid.

In Leaving Neverland stellen Wade Robson en James Safechuck dat ze als kind jarenlang door Michael Jackson seksueel zijn misbruikt. ‘Hij vertelde tegen mij dat als iemand er ooit achter zou komen wat we aan het doen zijn, dat we dan allebei naar de gevangenis moesten. Voor de rest van onze levens’, vertelden ze in de documentaire.

Tegengeluid

Vanaf het begin werd er behoorlijk getwijfeld aan alle beschuldigingen en is er aardig wat kritiek. Fans gaan los op social media en noemen de documentaire onbetrouwbaar. Ook de familie van Michael is er allerminst over te spreken. Naasten van Michael Jackson waren fel tegen de documentaire. Om Michael’s onschuld te bewijzen hebben ze nu zelf ook een documentaire gemaakt: Michael Jackson Chase the Truth.

Bekijk de trailer hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Show | Beeld: Getty Images