Lang, lang geleden, aan het begin van de coronacrisis, was er de documentaire Tiger King: mayhem, murder and madness die insloeg als een bom. De documentaire over Joe Exotic en zijn dierentuin voor exotische beesten was te gek voor woorden, wat juist ook de kracht van het verhaal was. Nu komt Animal Planet met een nieuwe documentaire, waarin de dieren van Joe Exotic centraal staan.

De show gaat focussen op de dieren die ooit geleefd hebben in Greater Wynnewood Exotic Animal Park onder de hoede van Joe Exotic en kompanen.

Joe Exotic – Animal Planet

Leuk detail: de documentaire is vier maanden voordat Joe Exotic werd gearresteerd, opgenomen. En hoewel Joe Exotic ook voor de camera praat, ligt de nadruk dus op het leven van de dieren. Waar komen de dieren vandaan? Wat hebben de dieren meegemaakt? En op welke manier worden de dieren verzorgd?

Emotionele verhalen

De beschrijving van de documentaire luidt als volgt: ‘Kijkers volgen de emotionele verhalen van dieren die de dierentuin hebben verlaten voor een tweede kans op leven. Ze horen verhalen van ex-medewerkers, waaronder Saff Saffery. Zij verloor een arm aan een van Joe’s tijgers. Ook medewerkers van de dierenbescherming doen hun verhaal. Net als experts op het gebied van exotische dieren en het fokken daarvan.’

De documentaire over Joe Exotic is op 25 juli te zien op Animal Planet.

