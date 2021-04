Nieuwe documentaire over het leven van Amy Winehouse in de maak

Waar blijft de tijd? Het is alweer tien (!) jaar geleden dat Amy Winehouse overleed. Ter nagedachtenis is er nu een nieuwe documentaire over het indrukwekkende en onstuimige leven van de zangers in de maak: Amy Winehouse: 10 Years On.

De documentaire wordt voornamelijk gefilmd vanuit het oogpunt van Janis, de moeder van Amy. Ze laat aan BBC weten dat ze hiermee hoopt dat ze het negatieve beeld over haar dochter iets kan bijstellen.

Ander beeld

Op 27-jarige leeftijd blies Amy haar laatste adem uit. Ze ging de boeken in als een vrouw met een gouden keel, maar ook een vrouw met een fiks drank- en drugsprobleem. Haar moeder Janis vertelt: ‘Ik denk niet dat de wereld de echte Amy kende die ik heb grootgebracht, en ik kijk uit naar deze gelegenheid om een ​​beter begrip van haar wortels en een diepere kijk op de echte Amy te bieden.’

Herinneringen

Janis werd in 2003 gediagnosticeerd met multiple sclerose. Dit was een extra motivatie voor haar om de documentaire te maken, omdat de ziekte dreigt haar geheugen aan te tasten. ‘De kans is dat de herinneringen aan Amy daarmee ook vervagen’, laat ze aan BBC weten.

Documentaire

In de documentaire komen ook andere familieleden van de zangeres aan het woord, en worden ook vrienden van Amy geïnterviewd. Daarnaast toont Amy Winehouse: 10 years on ook beelden van het leven vóór haar succes. De docu is in de maak, maar wanneer deze precies uitkomt is nog niet bekend.

Bron: BBC | Beeld: Getty