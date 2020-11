Een lichtpuntje zo op het einde van het jaar 2020: met de nieuwe update van je iPhone komt er een rits aan nieuwe emoji beschikbaar.

Nieuwe emoji 2020

We hebben zoveel emoji’s op onze telefoon staan dat we soms nauwelijks kunnen kiezen welke we moeten gebruiken. En thank God voor de zoekfunctie. Maar toch… Tóch hebben we er nooit genoeg en zijn we bij iedere emoji-update weer blij met de nieuwe aanwinsten. Wie nu z’n iPhone updatet, heeft er een scala aan nieuwe figuurtjes, poppetjes en objecten bij.

Genderneutraal

Er zijn namelijk ruim 100 nieuwe exemplaren beschikbaar gemaakt door Unicode, de organisatie achter de geliefde symbooltjes. We worden onder meer verblijd met de mogelijkheid om (éindelijk) een vrouw in kostuum te gebruiken. Verder zijn er een aantal genderneutrale figuurtjes bijgekomen, waaronder eveneens een bruid en persoon in een kostuum. Deze poppetjes zijn niet overduidelijk man of vrouw. Ook nieuw: een mannelijke bruid.

Ook flesvoeding vertegenwoordigd

Een andere interessante is dat de bekende borstvoedings-emoji nu gezelschap krijgt van een flesvoeding-emoji. En niet alleen in de vorm van een vrouw met langer haar, maar ook een wederom genderneutraal poppetje. Ook zijn eindelijk de mannen zijn vertegenwoordigd met een ‘baby voed’-emoji. Speciaal voor alle papa’s die óók gewoon ’s nachts hun bed uit gaan om de kleine de fles te geven.

Kaasfondue!

In de categorie ‘eten’ (voor volwassenen nu) zijn er ook een paar fijne exemplaren bijgekomen. Wat dacht je bijvoorbeeld van – ja, ja – kaasfondue? Verder kun je voortaan ook blauwe bessen, een olijf, paprika of Chinese bubble tea in een gesprek gooien. Weer een fijne: de klassieke theepot.

Altijd handig, een grafsteen

Andere opvallende emoji zijn de vermomde smiley met een bril met nepneus en -snor, het bekende Italiaanse ‘wat wil je nou’-handgebaar en de ninja. Ook nieuw: een hart en longen, een ijsbeer, dodo, zeehond, groene kever en regenworm, en een kamerplant. We noemen er nog een paar: een rolschaats, goochelstok, schroevendraaier, spiegel, wc-ontstopper, emmer, grafsteen, pick-up truck(je) en een transgendervlag.