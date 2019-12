Nieuwe ‘Expeditie Robinson’ keert terug naar de oorsprong

Gek op Expeditie Robinson en bang om in een zwart gat te vallen na gisteren? Dan hebben we een leuke mededeling. Het programma is namelijk begin volgend jaar gewoon alweer te zien. Maar dan wel in een nieuwe, misschien wat oude variant.

We wisten het natuurlijk stiekem al een beetje, maar Expeditie Robinson krijgt een nieuwe editie exclusief op Videoland. En met deze versie gaan de makers een heel kleine beetje terug naar de roots. Want weet je nog, vroeger, dat er ook Vlamingen mee mochten doen aan het programma?

Nieuwe Expeditie Robinson

En dat is precies wat er nu weer gaat gebeuren. De strijd wordt er een tussen de Nederlanders en de Belgen dit keer. En nee, geen BN’ers maken hun opwachting in de online versie. Onbekende kandidaten krijgen weer een kans om dé Robinson te worden van 2020.

Presentatie

De presentatie ligt in handen van Geraldine Kemper. Geen onbekende van het programma: ze deed namelijk zelf mee in 2013. Vanaf 23 januari is de show exclusief te zien op Videoland, wat in ieder geval betekent dat we de reclames sowieso kunnen skippen. Want man, man, man (looking at you Rob Geus), de finale gisteren duurde lang.

Bron: Televizier | Beeld: RTL