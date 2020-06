De nieuwe film met Barbara Sloesen mag direct op je watch list

Als de trailer start met de theme song van ‘Pretty Woman’ en je de hoofdrolspeelster ziet in een t-shirt met vlekken van haar lekkende tepels, dan weet je: deze film moet wel leuk zijn. De eerste trailer van de nieuwe romcom, en tevens nieuwe film met Barbara Sloesen, ‘Alles is zoals het zou moeten zijn’ is hier!

Favo romcom-actrice

De hoofdrol in Alles is zoals het zou moeten zijn, gebaseerd op de gelijknamige roman van Daphne Deckers, is voor oud-GTST‘er Barbara Sloesen. De brunette heeft zich de laatste jaren ontpopt tot één van onze favo romcom-actrices. Mannenharten 2, Rokjesdag, Onze Jongens, Zwaar Verliefd!, Soof: een nieuw begin en Verliefd op Cuba! staan al op haar naam, en daar komt nu weer een prachtexemplaar bij.

Pieken en dalen

In dit nieuwe zwijmelspektakel wordt Iris, een jonge, succesvolle prachtvrouw bij wie letterlijk alles instaproof en op rolletjes lijkt te lopen, kort na haar bevalling door haar vriend Pieter in de steek gelaten. Hij biecht op dat hij hun kind nooit heeft gewild en dat hij met een nieuwe liefde binnenkort naar Afrika vertrekt. Plots staat haar leven volledig op z’n kop en krijgt ze als alleenstaande moeder met liefdesverdriet dankzij een valse collega ook nog eens carrièreproblemen te verstouwen. Iris gaat van Carrie Bradshaw-modus naar standje Bridget Jones, inclusief giga portie zelfmedelijden en gênante shit-momenten.

Hoe nu verder?

Samen met haar twee beste vriendinnen probeert ze haar leven weer op de rails te krijgen. Zal de haar carrière-rivaal in the end te slim af zijn? En komt het toch nog goed met Pieter, die ze in eerste instantie het liefst weer terug zou willen, of komt er een nieuwe liefde voorbij die haar weer gelukkig maakt?

Aftellen!

Naast Barbara zijn er een hoop bekenden die meespelen in dit fijne verhaal. Sanne Langelaar (Dagboek van een Callgirl) en Julia Akkermans (Papadag) treden op al beste vriendinnen, Holly Mae Brood (Meisje van Plezier) als terrorcollega, Jelle de Jong (Dertigers) als runaway geliefde en niemand minder dan Jan Kooijman (Verliefd op Cuba!) als potentiële nieuwe liefde. Alles is zoals het zou moeten zijn draait vanaf 13 augustus op het witte doek. Bekijk de trailer in onderstaande video: