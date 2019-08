Door deze nieuwe functie van Google Maps kún je bijna niet meer verdwalen (bijna dan)

Je weet nooit hoe je het voor elkaar krijgt, maar verdwalen is zowat jouw middle name. Ja, zelfs met Google Maps dus. Want hoe moet je in godsnaam weten wat het oosten is? Gelukkig komt de applicatie daarom met een handige nieuwe functie voor iedereen met het richtingsgevoel van een stoeptegel.

Ja, we geven toe: ook wij lopen regelmatig nog de verkeerde kant op met ons mobieltje in ons hand. ‘Probeer om te keren’, is dan ook een uitspraak die we ondertussen wel gewend zijn. Google Maps zag het vast vaak misgaan, want ze komen nu met de optie ‘Live View’. Helaas wordt deze optie in gedeeltes uitgerold voor alle gebruikers, dus het kan zijn dat je nog heel even geduld moet hebben.

Magisch

Hoe werkt het? Klik in de app de optie tot ‘lopen’ aan (ook belangrijk, voordat je denkt dat het maar 20 minuten duurt, bleek-ie nog op auto te staan). Zet vervolgens de nieuwe functie ‘Live Weergave’ aan en je zult zien dat door middel van augmented reality, je heel goed kunt zien op de kaart waar je bent én welke kant je op moet.

Pijlen

Met behulp van pijlen zie je vervolgens précies waar je naartoe moet lopen. Hoe praktisch. Nooit meer maar op goed gevoel (en we weten, dat richtingsgevoel klopt nooít) een kant kiezen. Nee, jij weet vanaf nu precies hoe je van A naar B moet komen. Ha.

Bron: Beautify | Beeld: iStock