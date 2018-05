Wauw! Pinterest komt met bijzondere nieuwe functie

Voor wie het nog niet wist: Pinterest is als Google, maar dan voor foto’s. Wij zijn groot fan van het sociale medium, al kunnen al die beelden soms ook overweldigend zijn. Gelukkig heeft Pinterest onze gebeden gehoord: de zoekmachine komt met een nieuwe feature die het vinden van de juiste beauty-artikelen een stuk makkelijker maakt. Yay!

Filteren op basis van huidkleur

Minuten, uren en dagen kunnen wij scrollen en swipen op Pinterest. Voor je feestje, je nieuwe kapsel, de nieuwste make-uptrends, DIY’s en trends op het gebied van interieur: Pinterest is onze favoriete zoekmachine. In de gigantische database met foto’s, artikelen en inspiratie kun je alles vinden, maar soms ook te veel. Op het gebied van beauty – een van de grote pijlers van Pinterest – komt de zoekmachine daarom nu met een uiterst handige functie: je kunt nu de resultaten filteren op basis van huidkleur.

‘We kregen van veel pinners te horen dat niet altijd de relevantste pins uit de 8 miljard beauty- en haarpins naar boven komen. Daarom zijn we nu bezig met het customizen van onze beauty zoekresultaten. Wanneer je nu zoekt op make-up tutorials, haarstijlen en andere beauty categorieën krijg je een vierkeuze-palette om te zoeken op de juiste huidkleur,’ aldus een woordvoerder van Pinterest in het officiële persbericht.

Fenty

Pinterest is hierdoor geïnspireerd door Rihanna. Haar make-up lijn Fenty x Rihanna was een bizar groot succes dankzij de foundations, blush, poeders etc. voor alle verschillende huidtypen. Rihanna’s make-up lijn is het eerste cosmeticamerk met zo’n grote variatie voor verschillende huidtypes. Dat zag Pinterest ook terug in haar zoekresultaten.

Bron: Pinterest | Beeld: Pinterest Business