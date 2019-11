Nieuwe hint ‘Wie is de Mol’ zorgt voor veel speculatie

Een nieuwe hint bij WIDM zorgt nu al voor veel speculatie. En dat terwijl het programma nog niet eens officieel begonnen is!

Nieuwe hint WIDM

Maar een nieuwe hint bij WIDM zet de boel weer volledig op stelten. Het programma deelt namelijk op Twitter wel een heel mysterieuze foto. Te zien zijn tien kistjes met daarop het Wie is de Mol?-logo waarbij afgeteld wordt naar één. Wat heeft dit te betekenen?

Aftellen

De 10 kistjes zouden natuurlijk een hint over de kandidaten kunnen bevatten. De speculatie ging namelijk al eerder dat op 28 november alle deelnemers bekend zouden worden gemaakt. Waarom? Nou, omdat je dan het felbegeerde molboekje kan scoren op Bol.com. Aangezien hierin alle BN’ers worden vermeldt die deze editie meedoen, moet voor deze datum wel iets onthuld worden.

Cadeautje

Andere fans denken juist dat het een soort aftelkalender is naar pakjesavond. Over 10 dagen is het precies 5 december. Krijgen we dan ook elke avond een cadeautje in de vorm van een onthulling van een kandidaat? Helemaal logisch zou deze theorie niet zijn, omdat je dan in het molboekje al kan zien wie volgend jaar op zoek mogen naar dé saboteur.

Nog 10 dagen tot pakjesavond… op 5 december de bekendmaking van de kandidaten! — Anne (@annejc1991) November 25, 2019

‘Volg de media’

Regisseur Rick McCullough wil maar één ding kwijt over deze nieuwe hint. Op Instagram laat hij weten: ‘Alles wat jullie willen weten. Ik zou zeggen, volg de media.’ Spannend!

Bron: Libelle | Beeld: AVROTROS