Wordt de nieuwe James Bond dan toch weer een man?

Sinds de Britse acteur Daniel Craig aankondigde nog een laatste keer in de huid te kruipen van 007-agent James Bond, draait de geruchtenmolen overuren. Wie wordt zijn waardige opvolger? Van Idris Elba tot Gillian Anderson, tal van namen hielden de molen aan het draaien. Nu lijkt een van de producers een flinke hint tegen: ‘Alles mag, als het maar een man is.’

First things first: we hebben het over de 25-ste Bond-film, getiteld: No Time To Die. Deze langverwachte film komt in Europa uit op 3 april 2020. Bijna dus. Soort van.

Daniel zwaait af

Dat gezegd hebbende, al sinds 2005 speelt Daniel Craig de befaamde rol, maar na vijf films (Casino Royale uit 2006, Quantum of Solace in 2008, Skyfall in 2012, Spectre in 2015 en No Time To Die) is hij klaar met de intensieve, veeleisende rol van ’s werelds knapste geheimagent. Om nog eenmaal acte de présence te geven zou Craig naar verluidt 58,5 miljoen euro voor No Time To Die hebben gekregen.

Afijn, Daniel Craig zwaait dus af. Maar wie wordt dan James Bond? Wordt het inderdaad een zwarte man, zoals Idris Elba? Of wordt er gekozen voor een vrouw, zoals Gillian Anderson of Margot Robbie? En zou daarmee de eerste vrouwelijke James Bond een feit worden? Een bevestiging van de befaamde rol bleef uit.

Vacature vrij

Totdat in oktober 2019 bekend werd dat Lashana Lynch de nieuwe 007 zou worden. Hierbij even een technische disclaimer – op dat we niet de fans van James Bond willen kwetsen: in het geval dat Lashana inderdaad het stokje overneemt, wordt zij dus niet letterlijk de nieuwe James Bond. Ze wordt een nieuwe 00, geheim agent en dus collega van James Bond. Om die reden is ze in No Time To Die te zien náást James Bond (Daniel Craig dus, u volgt nog?).

Sterke vrouwelijke personages

Daarmee leek het even dat de rol van de uitmuntende geheimagent James Bond gespeeld zou worden door een vrouw – wat een primeur zou zijn –, maar dat is dus niet het geval. De rol van Lashana is een toevoeging en geen vervanging. Immers, zo legt producent Barbara Broccoli uit tegen Variety, een mannelijke rol zou vrouwen juist tekort doen.

‘Ik geloof dat we nieuwe personages voor vrouwen moeten verzinnen, sterke vrouwelijke personages. Ik heb weinig interesse in het toewijzen van een mannelijke rol aan een vrouw’, vertelt de producent.

Sowieso een man

Broccoli bevestigt dat ze nog op zoek zijn naar een nieuwe acteur voor de hoofdrol: ‘Die mag iedere huidskleur hebben. Maar het wordt wel een man.’ Aha, dat geeft een nieuwe kijk op de zaak.

Broccoli produceert de James Bond-films al sinds de jaren negentig samen met haar broer, Michael G. Wilson.

Lees ook:

Onthult deze setfoto dat Lashana Lynch het 007-stokje overneemt?