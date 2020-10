Dit zijn alle nieuwe kerstfilms van Netflix van het jaar 2020

In tijden van een pandemie met roerige gevolgen is er gelukkig nog altijd Netflix. Al een aantal jaar is de streamingdienst een uiterst stabiele factor als het gaat om kerstfilms. Denk gerust aan drie (3!) ‘Christmas Prince’-films. En ook dit jaar is het prijs. Dit zijn de kerstfilms van 2020 van Netflix!

Nog iets dat bijdraagt aan het bestendige karakter van Netflix’ kerstrepertoire: de films komen altijd ruim voor kerst uit.

Dit zijn de vijf kerstfilms van 2020 van Netflix die je kunt verwachten:

Holidate

‘A date solely for the holidays: a holidate!’ In deze romcom met de immer leuke Emma Roberts (Sloane) besluiten twee vrijgezellen om elkaars partner te spelen tijdens de feestmaand en alle sociale verplichtingen die daar bij komen kijken. Een dingetje alleen: het blijft niet bij de feestmaand. Ook Pasen, St. Patrick’s Day, Valentijnsdag en Independence Day komen voorbij. Dus ja, dit is een holiday movie in de breedste zin van het woord.

Holidate staat vanaf 28 oktober op Netflix.

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Een trailer is er nog niet, maar als we de foto’s mogen geloven kan iedere kostuumliefhebber zijn hart ophalen. Jingle Jangle is een hartverwarmend muzikaal verhaal over een excentrieke speelgoedmaker die samen met zijn avontuurlijke kleindochter een denkbeeldige wereld binnenstapt. En dat allemaal dankzij een magische uitvinding. Kostuums, zang, magie én muziek van John Legend.

Jingle Jangle: A Christmas Journey staat vanaf 13 november op Netflix.

Christmas on the Square

Een gevalletje waarbij we ons gerust achter de oren mogen krabben: hoezo was er nog geen kerstfilm met Dolly Parton in de hoofdrol? Gelukkig is daar Netflix, die precies weet wat we in het jaar 2020 aan kerstfilms nodig hebben. Christmas on the Square gaat over een rijke vrouw (Christine Baranski) die een aantal mensen uit haar dorp wil jagen. Maar dan krijgt ze bezoek van een engel (Dolly Parton) en verandert alles. En je verwacht het niet, maar deze kerstfilm staat ook onder muzikale begeleiding van Dolly Parton.

Christmas on the Square staat vanaf 22 november op Netflix.

The Christmas Chronicles 2

Het gedroomde vervolg van The Christmas Chronicles uit 2018! Kurt Russell zal opnieuw in de huid van de kerstman kruipen en op avontuur gaan met de kinderen uit de oorspronkelijke cast. Maar het leukste is dat zijn vrouw, Mrs. Santa (Goldie Hawn!) dit keer een grotere rol krijgt. Je kunt hier alles wat je over deze film wil weten, lezen.

The Christmas Chronicles staat vanaf 25 november op Netflix.

The Princess Switch: switched again

Oh men. Het zit Stacy (Vanessa Hudgens) echt niet mee. Na Lady Margaret is er nu nóg een look-a-like, en wel in de vorm van ‘party girl Fiona’. Klinkt alsof Vanessa Hudgens het héél druk heeft gehad op de set… Nog geen trailer beschikbaar!

De datum van The Princess Switch: switched again is nog niet bekend.