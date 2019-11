We herinneren het ons nog als de dag van gisteren: de nieuwe kerstfilm The Christmas Chronicles die vorig jaar haar intrede deed. Eindelijk iets dat de Home Alone-trilogie kon evenaren. Maar wat zijn de leukste nieuwe kerstfilms van 2019? We hebben ze voor je op een rij gezet.

Nieuwe kerstfilms 2019

We maakten natuurlijk al een zeer uitgebreid overzicht van alle zwijmel kerstfilms die je vanaf november kunt zien (dat kun je hier lezen). Maar omdat die lijst wat lang werd, en wij van overzicht houden, volgt hieronder de beknopte versie. Voor alle films geldt: het script is voorspelbaar, de dialogen zitten vol clichés en de acteurs presteren op middelmatig niveau. Oh, en alle films spelen zich af tijdens kerst. Dûh. Dit zijn de nieuwste kerstfilms van 2019.

1. Holiday in the Wild

Sinds Kristin Davis als Charlotte in Sex & the City de beroemde zin ‘I curse the day that you were born’ tegen Mr. Big riep, heeft ze een plekje in ons hart veroverd. Dus toen we hoorden dat ze een hoofdrol speelt in de nieuwe kerstfilm Holiday in the Wild maakte datzelfde hart een sprongetje.

Over die film. Kate (Kristin Davis) leidt samen met man en zoon een luxeleven in New York. Totdat zoon gaat studeren en man haar verlaat. Ze besluit de tweede huwelijksreis die ze had gepland in haar eentje te doen en dus reist ze af naar Afrika. Daar komt ze terecht bij een opvangcentrum voor olifanten (heel schattig) en valt ze voor de ietwat arrogante piloot Derek (Rob Lowe).

Kerst in Afrika, het is weer eens wat anders. Hier dus geen cliché scènes van mensen die uitglijden over het ijs en in elkaars armen vallen. Maar heb vertrouwen, er zitten genoeg andere clichés in.

2. Let it Snow

Samen met Holiday in the Wild is dit de eerste kerstfilm die al ruim een week te zien is op Netflix. En eigenlijk bevat de film een ratjetoe aan verhaallijnen, waardoor ‘ie graag wordt vergeleken met Love Actually (we geven gelijk toe: niets kan tippen aan Love Actually).

In Let it Snow volg je verschillende tieners, ieder zo met hun eigen – typische – tienerproblemen. Locatie: het besneeuwde dorpje Midwestern Town. Tijdstip: kerstavond. Plaats waar uiteindelijk alle verhaallijnen samenkomen: de lokale wafeltent Waffle Town. Ingrediënten: een beroemde zanger die zich wil terugtrekken uit alle publiciteit, een slimme studente die moet kiezen tussen een zieke moeder en een prestigieuze universiteit, een nerd die een feestje organiseert en de prille liefde tussen twee meisjes waarvan er één nog uit de kast moet komen. Ó jee, gaat alles op tijd voor kerstavond goed komen?!

3. Last Christmas

Een lijstje van nieuwe kerstfilms 2019 mag natuurlijk niet alleen maar uit Netflix-suggesties staan. En geef maar toe, kerstfilms kunnen heus bioscoopwaardig zijn. Toch? Dat moeten de makers van Last Christmas ook gedacht hebben. Niet alleen wisten zij Emilia Clarke (Khaleesi, jwz) en Emma Thompson te strikken, ook is de film in allen bioscopen te zien. En opvallend: ook deze film wordt graag omgedoopt tot ‘de nieuwe Love Actually’ (en again: niets kan tippen aan Love Actually).

Deze nu al heerlijke feelgood-film draait om zuipschuit Kate (Emilia) die haar leven niet bepaald op de rails krijgt. Tot overmaat van ramp krijgt ze een baantje als hulp-elfje in een of andere duffe Londense kerstwinkel. Hier ontmoet ze per toeval goedzak Tom (Golding) – een man die haar leven opeens aan alle kanten opfleurt. Niet zo origineel, maar dat zijn de tien allerbeste kerstfilms ooit óók niet. Het gaat tenslotte om het ‘kerstgevoel’ en dat is hier dik in orde.

4. Noëlle

Zeiden we in het begin van dit stuk dat we van Kristin Davis houden… Nou, van Anna Kendrick houden we misschien nog wel meer. Ze veroverde ons hart al naast George Clooney in Up in the Air en besef, toen moest Pitch Perfect nog komen! Daarom kijken we halsreikend uit naar Noëlle, waarin Anna Kendrick een hoofdrol speelt.

En over Noëlle gesproken, het blijkt een slimme troef van Disney. De film is namelijk nu – exclusief – te bekijken op Disney+, van de nieuwe streamingdienst, jawel, Disney. En wie wil nou niet zien hoe Noëlle (Anna Kendrick) aka de dochter van de Kerstman op zoek gaat naar haar verloren broer die in de voetsporen van hun vader moet treden? Juist, waar kunnen we ons abonneren?

5. The Knight before Christmas



Last but not least: toch nog stiekem een Netflix-suggestie in dit lijstje van nieuwe kerstfilms 2019. Haha. Want voor iedereen die zich al zorgen maakte: de kerstprinses van 2018 keert terug! In de hoofdrol van the Knight before Christmas schittert Vanessa Hudgens, die ook de lead speelde in dé Netflix-kersthit van 2018: The Princess Switch.

De nieuwe film vertelt het verhaal van een Britse ridder uit de middeleeuwen die door een tovenaar in de moderne wereld belandt. Zoals we al zeiden: cliché, cliché, cliché. Eenmaal daar wordt hij smoorverliefd op een lerares. Je ziet A Knight Before Christmas vanaf 21 november.

Hoe kan het dat de romantische comedy weer helemaal ín is, nadat die jaren uit was? Het vindt allemaal zijn oorsprong bij Set It Up, de film die het genre opnieuw op de kaart zette.