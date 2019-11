Is Temptation’s Pommeline weer gelukkig in de liefde?

Pommeline en Fabrizio leken even weer een setje te worden, maar dat is nu toch echt verleden tijd. De Temptation Island-ster lijkt namelijk weer helemaal gelukkig in de liefde.

Op Instagram is Pommeline zoenend gespot met haar nieuwe liefde. Het gaat om de Belgische Cirio Wassenhove, zo weet RTL Boulevard te melden. De realityster zelf deelt voornamelijk dat er maar één iemand haar hart heeft gestolen: haar hondje. Dat is te zien in Instagram Stories.

Nieuwe liefde Pommeline

Hoewel Pommeline en Fabrizio aangaven in de laatste aflevering van Temptation Island VIPS dat een romantische relatie er niet meer inzit, worden de twee opvallend vaak samen gespot. Uit verschillende opmerkingen in elkaars Instagram Stories blijkt dan ook dat ze nog steeds met elkaar door een deur kunnen.

Huwelijk

Toch neemt de blondine het haar ex nog steeds kwalijk hoe de breuk is verlopen. In het programma Celebs gaan daten ontmoeten de twee elkaar dan ook, waarbij Pommeline geen blad voor de mond neemt en Fabrizio precies vertelt wat haar dwarszit: ‘Ik ging in mijn ogen ineens van de droomvrouw naar een stuk vuil. Jij hebt altijd gezegd: heb je het dan niet voelen aankomen? Natuurlijk niet! Drie weken voor je het gedaan hebt, zat je met mij nog bij de weddingplanner, wetende dat je toen al met Julia weet-ik-veel-wat aan het bekokstoven was. Drie weken later krijg ik een puppy van je voor mijn verjaardag, en exact een week later laat je mij gewoon vallen.’



