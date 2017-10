VIDEO: Trailer van nieuwe romcom Gek van Geluk

Hoe fout ze soms ook zijn: romantische komedies blijven heerlijk om te kijken. Vooral in de winter, met een dekentje en glas rode wijn erbij, genieten we to the max. Goed nieuws: er is weer een Nederlandse romcom in het vooruitzicht.

Vanaf 7 december kun je in de bioscoop genieten van de romantische komedie Gek van Geluk, geregisseerd door iemand minder dan Johan Nijenhuis. Zoals we van hem gewend zijn, zien we weer veel bekende gezichten in de film. Denk aan Plien van Bennekom, Carly Wijs, Waldemar Torenstra, Loes Haverkort, Matteo van der Grijn en Beppie Melissen.

In Gek van Geluk kruipt Plien van Bennekom in de rol van single moeder Lena. Ze schrijft liefdesliedjes, maar door een gebrek aan romantiek komt er weinig meer uit haar pen. Dan verzint de zangeres en haar beste vriendin Valerie (Carly Wijs) een oplossing: ze huurt een werkloze acteur in om Lena’s hoofd ter inspiratie op hol te brengen. Lena valt als een blok voor de aantrekkelijke Hugo (Matteo van der Grijn) en het plan lijkt te slagen. Tot Lena’s buik zo vol vlinders zit dat een nieuwe hitsingle wel het laatste is waar ze aan denkt. In een wanhopige poging om Lena alsnog aan het schrijven te krijgen, zet Valerie hun jarenlange vriendschap op het spel laat de waarheid uitkomen.

