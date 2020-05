Er zou een nieuwe – en nogal controversiële – Netflix-docu in de maak zijn over het leven van Prinses Diana. In Being Me: Diana worden onthullingen gedaan over Diana’s geestelijke gezondheid, eetstoornis, pijnlijke jeugd en ongelukkige huwelijk. Maar ook claimt de de documentaire dat de moeder van Harry en William vier zelfmoordpogingen zou hebben gedaan.

Producent DSP ontkent dat Netflix de opdracht heeft gegeven, maar de voorbereidingen voor de documentaire zijn wel al in volle gang. De reeks zou uiteindelijk vier afleveringen moeten tellen.

LEES OOK:

VIDEO: Zo zou Lady Di er nu uit hebben gezien als ze nog leefde

De dood van prinses Diana zelfmoord?

In de Netflix-docu wordt dus beweert dat Diana zich tot vier keer toe van het leven wilde beroven. Dit zou zich nog voor de spraakmakende scheiding met prins Charles hebben afgespeeld. De documentairereeks zal niet eerder vertoonde beelden van speeches van Diana laten zien. Ook zullen er interviews plaatsvinden met mensen die dichtbij haar stonden. Maar de Britse royals en de familie van Diana zullen niet mee werken aan het project en dus ook niet te zien zijn in de docu.

Omstreden Netflix-docu

Het moet voor de zoons van prinses Diana een enorme domper zijn dat de donkere kant van hun moeder nu wordt uitgelicht, maar voor prins Harry is het een extra pijnlijke klap. Hij werkt namelijk met Netflix samen en zou met Meghan in gesprek zijn voor toekomstige projecten. Toch blijft het nog even spannend, want het is nog helemaal niet zeker of de reeks daadwerkelijk op Netflix te zien zal zijn. Vooralsnog gaat het enkel om de voorbereidingen.

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle.nl | Beeld: Getty