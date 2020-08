Nieuwe overall: deze acteurs worden toegevoegd aan de cast van ‘La Casa de Papel’

Niks beter dan weten dat het vijfde seizoen van La Casa de Papel op de planning staat. Oké, we moeten nog even wachten tot het welbekende Bella Ciao weer door de speakers galt, maar de makers geven beetje bij beetje al meer informatie weg. En ja, dat betekent ook een kennismaking met twee nieuwe acteurs.

Netflix plaatst op Facebook een foto van de fresh faces en laat weten: ‘Misschien overallen we je hier een beetje mee, maar Miguel Ángel Silvestre en Patrick Criado zijn toegevoegd aan de cast van La Casa de Papel.’

Acteurs La casa de Papel

Of ze inderdaad ook een overall mogen aantrekken en zich voegen bij de bende, is nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat het in ieder geval geen onbekenden zijn in de seriewereld. Zo kan je Miguel eventueel al kennen van Narcos en zagen we Patrick terug in de film La gran familia española en in de serie Vivir sin permiso.

Seizoen 5

Hoewel deze acteurs zich maar van korte duur mogen voegen bij de cast van La Casa de Papel – seizoen 5 is immers het laatste seizoen – zijn we heel benieuwd of deze mannen nog voor wat oproer gaan zorgen. De overval nadert namelijk de ontknoping en dat belooft weer heel wat spannende scènes en op het puntje van je stoel zitten. Wanneer we weer precies kunnen bingen, is nog niet bekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia | Beeld: Still