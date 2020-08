Pssst, heb jij Netflix ook uitgespeeld? Zoek dan niet verder om uiteindelijk genoegen te nemen met een middelmatige serie. Kies dit keer eens voor een podcast. Die zijn minstens zo vermakelijk en je hoeft er niet voor binnen te blijven. Koptelefoon op en gáán! Dit zijn 10x nieuwe podcasts die je kunt beluisteren!

Nieuwe podcasts

Grounded with Louis Theroux

Als documentairemaker Louis Theroux de lockdown uitzit in zijn huis, besluit hij zijn tijd nuttig te gebruiken en een aantal spraak­ makende mensen op te sporen met wie hij maar wat graag in gesprek wil. Het resultaat is de podcast Grounded with Louis Theroux. Hij spreekt onder andere met zanger Boy George, actrice Helena Boham Carter en actrice/ activiste Rose McGowan.

De gijzeling van Gladbeck

Journalist Marcel van Roosmalen en zijn jeugdvriend Roel Gootzen maken een roadtrip door Duitsland om een reconstructie te maken van één van de meest roemruchtige bankovervallen ooit. De overval vond plaats in het Duitse stadje Gladbeck en mondde uiteindelijk uit in een bloedige gijzeling. In de zesdelige serie De gijzeling van Gladbeck zoeken Marcel en Roel naar antwoorden op de nog vele onbeantwoorde vragen.

Vol verwachting

De 29-jarige Lucas heeft een onbezorgd, single leven totdat scharrel K. onverwacht zwanger blijkt en het kind wil houden. In de veertien afleveringen van deze podcast neemt Lucas je mee in zijn leven als toekomstige vader. Van bezoekjes aan de verloskundige tot diepe gesprekken met K. en zijn ouders. Lucas benadert alles met humor, positiviteit en naïviteit. En dat zorgt voor de nodige hilarische momenten.

Michelle weet raad

In haar eigen podcast voert Michelle Obama openhartige gesprekken met vrienden en familie en helpt ze hen bij het vinden van antwoorden op prangende vragen. Er komen alledaagse onderwerpen voorbij, maar de voormalige first lady snijdt ook grote thema’s aan als corona en racisme. In de eerste aflevering staat niemand minder dan echtgenoot Barack centraal.

Exclusief te beluisteren via Spotify.

Zomermoord

Daan Mellée, een 26-jarige Enschedeër, werd in de zomer van 2018 in zijn huis doodgeschoten. De politie heeft nog altijd geen idee wie er verantwoordelijk is voor zijn dood. In Moord op het oosterveld gaat misdaadverslaggever Tom Meerbeek op zoek naar antwoorden. Want wie was Daan écht en waarom moest hij dood?

De Showbizzmoord

Journalisten Lammert de Bruin en Babs Assink duiken in de geruchtmakende moord op platenproducer Bart van de Laar uit 1981. In zeven afleveringen word je meegenomen in een wereld vol sterren, geld, drugs en macht. VIVA’s Lise Steegmans was zo enthousiast dat ze er een review over schreef.

Wie ben ik?

In de nieuwe miniserie Wie ben je nou echt? van de podcast Alicante spreken Arda Kaya en Elif Kan met o.a. actrice Toprak Yalciner, rapper Sef en YouTuber Ismail Ilgun over hun migratieachtergrond. In een drieluik vol humoristische en luchtige anekdotes proberen ze antwoord te geven op één vraag: hoe vind je jouw eigen identiteit binnen de Nederlandse samenleving?

Kippenvel

Hoe is het om de dood in de ogen te kijken en er toch levend uit te komen? En hoe pak je daarna je leven weer op? Elke woensdag vertelt een slachtoffer van een levensbedreigende misdaad zijn of haar indrukwekkende verhaal in de podcast I survived.

Luister en leer

Singer-songwriter en producer Roufaida zoekt in de podcast GRRRLS uit hoe je onzekerheden en andere obstakels overwint zodat je je doel kunt bereiken. Samen met verschillende vrouwen – van advocaat Natacha Harlequin tot schrijfster Maartje Wortel – praat ze over de uitdagingen die zij tegenkwamen en wat ze daarvan hebben geleerd.

Waar is Uwe?

Zeven jaar geleden kondigde Uwe in zijn stamcafé aan dat hij terminale longkanker had en snel zou overlijden. Hij danste nog één keer op een liedje van Frans Pollux om vervolgens te verdwijnen. In De laatste dans gaat diezelfde Frans Pollux op zoek naar de spoorloos verdwenen stamgast, want is hij wel écht dood? In zeven bloedstollende afleveringen legt hij bloot wat Uwe maar wat graag verborgen had willen houden.

