Hoor es ffe: 8x nieuwe podcasts om naar te luisteren

Pssst, heb jij Netflix ook uitgespeeld? Zoek dan niet verder om uiteindelijk genoegen te nemen met een middelmatige serie. Kies dit keer eens voor een podcast. Die zijn minstens zo vermakelijk en je hoeft er niet voor binnen te blijven. Koptelefoon op en gáán! Dit zijn 8x nieuwe podcasts die je kunt beluisteren!

Familiegeheimen

Zusjes Aafke en Anneke Romeijn zoeken de waarheid achter familieverhalen uit de Tweede wereldoorlog. In De Familie Romeijn interviewen ze familieleden en duiken ze in de archieven om uit te zoeken welke rol hun voorouders destijds hebben gespeeld. En dat blijken niet altijd de heldendaden waar nabestaanden trots over vertellen.

Help jezelf

Stijn van Vliet en Jasper Demollin van Streetlab lazen nooit een serieus boek, maar nu ze allebei de dertig naderen, dringen steeds meer belangrijke vragen zich op. Daarom duiken ze in de podcast De zelfhulpboekenclub in wereld van de zelfhulpboeken, want die lijken tegenwoordig het antwoord te hebben op álle levensvragen.

Inspecteurtje spelen

In 2011 verdwijnt de 25-jarige Britta Cloetens. Het is meteen duidelijk wie de hoofdverdachte is, maar deze manipulatieve autoverkoper deelt alleen cryptische aanwijzingen met de politie. Dankzij de indringende fragmenten van hun verhoren verandert deze podcast De verdwijning van Britta Cloetens in een bloedstollend spannende whodunit.

Panklare inspiratie

Chef­kok Samin Nosrat en presentator Hrishikesh Hirway snappen dat het best moeilijk is om elke avond wéér iets origineels op tafel te zetten. Met hun podcast Home cooking geven zij je volop ideeën voor fijne recepten.

Logeren bij Joe

De Netflix-serie Tiger King is nu al een van de grootste hits van het jaar. Kun je geen genoeg krijgen van Joe Exotic? Dan is de Wondery-podcast Joe Exotic ook de moeite waard. De makers focussen zich specifiek op het leven van Joe en wonen zelfs een tijdje op zijn terrein. Het maakt het toch al ongelofelijke verhaal extra bijzonder.

Dag voor dag

Hoewel we vroeg of laat allemaal met de dood en rouw te maken krijgen, blijft het een moeilijk onderwerp om over te praten. VIVA-columnist Liesbeth Rasker ervaarde dit en besloot er een podcast over te maken. In Dag voor dag praat ze met verschillende mensen die iemand verloren hebben en hoopt ze het onderwerp op een normale manier bespreekbaar te maken.

Too soon de podcast

Radio-dj Frank van der Lende praat met comedians Kiki Schippers, Klaas Prins en Ruud Smulders over de grenzen van humor. Aan de hand van de actualiteit bespreken ze de grappen die worden gemaakt. Mag je overal grappen over maken of is er een grens?

Shit Happens de podcast

In de gloednieuwe ‘Shit Happens de podcast’ van VIVA Mama delen Anna van den Breemer en Jerney Zwart, beide twee werkende moeders van jonge kinderen, hun ervaringen over verschillende onderwerpen. Hoe is het om na je zwangerschapsverlof weer aan het werk te gaan? Hoe overleef je de slapeloze nachten? En hoe ga je om met de moedermaffia?