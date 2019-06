Say cheese: deze pose is de nieuwste trend op Instagram

Weet je gewoon van gekkigheid niet meer hoe je moet poseren voor the gram? Gelukkig is hier alweer de nieuwste trend: de flamingo. Je moet er enige balans voor hebben, maar als je hem onder de knie hebt – snap je – heb je een prachtig kiekje.

Want ja, zo simpel kan het soms zijn. Bij deze nieuwe populaire pose neem je letterlijk de houding van een flamingo aan. Ook 0,0 evenwicht? We feel you. Probeer je te focussen op een punt en even volhouden. Want kom op, je wil toch wel kunnen shinen op Instagram of niet? Ahum.

Kendall doet het ook

Dat deze nieuwe houding helemaal hip is, is wel te zien op Instagram. We noemen een Kendall Jenner en een Beyoncé die als een ware flamingo op Instagram flaneren. En alle variatie is mogelijk: van alleen op één been staan tot ook nog echt je vleugels uitspreiden. Good luck!

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Instagram