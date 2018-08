Deze nieuwe romcom à la Bridget Jones wordt het hoogtepunt van je herfst

De ultieme romantische komedie aller tijden is en blijft toch wel Bridget Jones’ Diary. En natuurlijk houden we van vernieuwing en zien we graag iets ‘anders’, maar als er dan iets voorbijkomt waar we een béétje dat Bridget-gevoel van krijgen, kunnen we haast niet wachten tot we naar de bios kunnen. Da’s bijvoorbeeld het geval met Zwaar Verliefd!, met GTST’s Barbara Sloesen en Jim Bakkum in de hoofdrol.

Heerlijk herkenbaar

Zwaar Verliefd! is gebaseerd op de gelijknamige roman van Chantal van Gastel. De film is een luchtige romantische komedie waarin de eeuwige strijd tegen de kilo’s en de liefde op een grappige, heerlijk herkenbare manier bij elkaar komen.

Chocoladevergiftiging

In de film speelt Barbara de sympathieke jonge dierenarts Isa, die een tikkeltje onzeker is over haar lijf én de liefde. Op een dag wordt ze haar bed uit gebeld om een labrador te redden van een chocoladevergiftiging. Vervolgens valt ze als een blok voor zijn eigenaar Ruben, gespeeld door Jim.

Weg met de Bossche bollen

Hij valt ook voor haar, maar dat durft Isa maar niet te geloven. Na een peptalk van haar zus en vriendinnen besluit ze de Bossche bollen te laten staan en sleept ze zichzelf naar de sportschool. Haar zelfvertrouwen groeit en eindelijk besluit ze voor haar droomman te gaan. Maar is Ruben nog steeds geïnteresseerd?

Zwaar Verliefd! draait vanaf 11 oktober in de bioscoop. Bekijk de zalige trailer in onderstaande video: