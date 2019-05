Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Dotan maakt comeback

Het was een van de meest besproken onderwerpen van 2018: de trollengate van Dotan. Maar na lang niks van zich te hebben laten gehoord, keert de zanger terug in de spotlights. Nog dit jaar komt er een comeback.

Dotan verbreekt binnenkort de radiostilte die sinds het trollendebacle om hen heen hangt: de zanger komt dit jaar met nieuwe nummers. Platenmaatschappij 8Ball Music heeft vandaag aan Het Parool bevestigd dat er een comeback aankomt. Eerder op de dag hield het bedrijf zich nog op de vlakte over een terugkeer.

Trololol

Met de nieuwe nummers zou de zanger zijn imago willen oppoetsen na een moeilijke periode. In 2018 wist de Volkskrant te onthullen dat hij online nepaccounts gebruikte om positieve berichten over hem te verspreiden. Bovendien verzon Dotan – van wie al sinds 2014 geen nieuwe plaat meer is verschenen – diverse verhalen over ontmoetingen met fans.

Nieuwe muziek

De nieuwe muziek zou nog dit jaar uitkomen. Meer toelichting op de comeback wil 8Ball Music niet geven. De manager van Dotan is niet bereikbaar voor commentaar.